Helicóptero da PM sobrevoa o Morro do Fubá durante tiroteio - Reprodução/Instagram

Helicóptero da PM sobrevoa o Morro do Fubá durante tiroteioReprodução/Instagram

Publicado 29/01/2026 18:21

Rio – Dois policiais militares ficaram feridos em troca de tiros com traficantes, na tarde desta quinta-feira (29), no Morro do Fubá, em Campinho, na Zona Norte. Um helicóptero da PM foi visto sobrevoando a comunidade em meio ao confronto.

Segundo a corporação, equipes do 9° BPM (Rocha Miranda) se dirigiram à região, dominada pela facção Terceiro Comando Puro (TCP), para verificar uma ocorrência de roubo de cargas e foram atacados por criminosos armados, o que deu início ao tiroteio. Os agentes levaram os colegas baleados, um capitão e um sargento, alvejados no tórax e na cabeça, respectivamente, ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes. Não há informações sobre o estado de saúde. A ação não resultou em prisões.

O tiroteio provocou pânico entre moradores: "Misericórdia", exclamou uma; "Oremos", comentou outra. A PM informou ainda que o policiamento permanece reforçado na comunidade.