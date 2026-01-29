Isidorio Alves foi encaminhado à sede da DRFA para cumprimento de mandado de prisão - Reprodução

Publicado 29/01/2026 21:49

Rio – Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP) prenderam, nesta quinta-feira (29), Isidorio Alves dos Santos, em Mesquita, na Baixada Fluminense. Condenado a 40 anos de prisão por latrocínio, roubo de veículos e tráfico de drogas, ele era considerado foragido desde o ano passado, quando obteve um benefício da Justiça para deixar a cadeia e rompeu a tornozeleira eletrônica.

A reportagem de O DIA apurou que, por ter cometido outros crimes desde a violação do equipamento, Isidorio vinha sendo monitorado pelos agentes da especializada, que o encontraram na casa de um amigo, no bairro Jacutinga. Ele não resistiu à abordagem.

Contra o criminoso, foi cumprido um segundo mandado de prisão, por latrocínio e tráfico de drogas. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, para o cumprimento do restante da pena.