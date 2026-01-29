Cachorro em situação de maus-tratos no ferro-velho clandestinoDivulgação
Ferro-velho campeão de irregularidades é fechado na Zona Norte
Estabelecimento mantinha animais em condições de maus-tratos, não possuía alvará e tinha ligações ilegais de energia e água
Ex-PM e pai são presos pela morte de motorista de ônibus em Seropédica
A principal linha de investigação da Polícia Civil é de que a vítima estaria devendo dinheiro a agiotas
Policial militar de folga é assassinado a tiros na Penha
Paulo Vinícius Pinto Tavares chegou a ser levado para Hospital Estadual Getúlio Vargas, mas não resistiu
Vídeo: PMs cercam e prendem suspeitos na estação de Oswaldo Cruz
Três homens são acusados de praticar roubos em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste, e fugir na direção de Marechal Hermes, na Zona Norte
Entregador morto durante assalto em São João de Meriti é enterrado na Baixada
Assassinato de Bruno dos Santos Barbosa, 24 anos, causou comoção entre os colegas de profissão
Sambódromo terá monitoramento de 100 câmeras e drones para início dos ensaios técnicos
Acessos à Marquês de Sapucaí serão monitorados exclusivamente por 24 destes equipamentos
