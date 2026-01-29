Cachorro em situação de maus-tratos no ferro-velho clandestino - Divulgação

Publicado 29/01/2026 16:42 | Atualizado 29/01/2026 17:58

Rio - A Subprefeitura da Zona Norte e a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) interditaram, nesta quinta-feira (29), um ferro-velho que funcionava de forma clandestina na Rua São Bartolomeu, em Vigário Geral. Além de não possuir alvará para funcionamento, o estabelecimento utilizava ligação ilegal de água e energia. No local, os agentes ainda encontraram um cachorro e três pássaros silvestres em condições de maus-tratos.

Durante a vistoria, os agentes encontraram diversos materiais sem comprovação de origem, além de objetos cortantes, como facas e tesouras. Os animais foram encaminhados às secretarias municipais de Proteção e Defesa dos Animais e de Meio Ambiente e Clima, enquanto o responsável pelo ferro-velho foi conduzido à 38ª DP (Vista Alegre).

"Realizamos diariamente ações integradas para combater irregularidades, fiscalizar e coibir a receptação de materiais furtados. Também é inadmissível que animais sejam maltratados dessa forma", afirma Douglas Araújo, subprefeito da Zona Norte.

Também participaram da ação a Guarda Municipal e as concessionárias Light e Águas do Rio. A população pode denunciar a existência de ferros-velhos clandestinos para a Central de Atendimento da Prefeitura, por meio do número 1746.