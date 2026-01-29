Alícia Laranja foi presa por agentes da 15ª DP (Gávea) - Reprodução

Alícia Laranja foi presa por agentes da 15ª DP (Gávea)Reprodução

Publicado 29/01/2026 14:59

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (29), Alícia Laranja, apontada como integrante de um grupo especializado em roubos a farmácias em todo o estado do Rio. Ela foi encontrada em uma operação realizada em Manguinhos, na Zona Norte, contra roubo de cargas. Na casa dela, os agentes encontraram canetas emagrecedoras e outros medicamentos frutos dos assaltos.

A delegada Daniela Terra, titular da 15ª DP (Gávea), responsável pela investigação, informou que Alícia faz parte de uma quadrilha que invade farmácias durante a madrugada, quando há poucas pessoas na rua, e rouba diversos produtos, mais especificamente, as canetas voltadas para emagrecimento.

"Ela rouba mais especificamente canetas emagrecedoras e medicamentos para serem revendidos em outras farmácias de pequeno porte ou para terceiros. Alícia tem mais de oito passagens por roubos. Geralmente, o grupo age durante a madrugada, quando passa mais despercebido pois não há muita gente na rua. Entram nas farmácias inventando que vão adquirir algum medicamento. Entretanto, já rendendo os funcionários de forma agressiva, com uso de arma de fogo. Muitas vezes, eles mantém os funcionários presos em locais da própria farmácia e saem roubando toda a carga de canetas emagrecedoras, de remédios para diabetes e o próprio cofre da farmácia", explicou.

Na casa da mulher, foram encontradas várias canetas emagrecedoras de procedência duvidosa e dinheiro embalado em pequenos sacos.

De acordo com as investigações, a quadrilha tem como principal alvo esse tipo de medicamento, além de dinheiro e outros produtos de alto valor comercial. Os criminosos atuam em diferentes regiões da cidade, com maior incidência na Zona Sul e na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste.



A prisão ocorreu no contexto da Operação Torniquete, deflagrada pela Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital (DRFC-CAP), em Manguinhos, na Zona Norte. Na ação, intensos tiroteios afetaram a circulação de trens.



As investigações seguem em andamento para identificar e prender os demais integrantes da quadrilha.

Roubos na Zona Norte

Criminosos invadiram e roubaram duas farmácias , na madrugada desta quinta-feira (29), em Irajá e na Vila da Penha, na Zona Norte. Os assaltantes levaram canetas emagrecedoras, medicamentos, cosméticos e outros produtos.

O primeiro crime aconteceu em um estabelecimento na Avenida Monsenhor Félix, em Irajá. De acordo com informações preliminares, os bandidos estavam armados e chegaram a ameaçar funcionários. Logo após o roubo, eles fugiram de carro.

Já o segundo estabelecimento fica no Largo do Bicão, na Vila da Penha. No local, os assaltantes roubaram canetas emagrecedoras após renderem um segurança.

Os crimes são investigados pela 27ª DP (Vicente de Carvalho). Segundo a Polícia Civil, os agentes buscam imagens de câmeras de segurança e realizam outras diligências para apurar a autoria dos assaltos.