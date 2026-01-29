A 27ª DP (Vicente de Carvalho) investiga os casos - Reginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Publicado 29/01/2026 12:05 | Atualizado 29/01/2026 15:40

Rio - Criminosos invadiram e roubaram duas farmácias, na madrugada desta quinta-feira (29), em Irajá e na Vila da Penha, na Zona Norte. Os assaltantes levaram canetas emagrecedoras, medicamentos, cosméticos, entre outros produtos.

O primeiro crime aconteceu em um estabelecimento na Avenida Monsenhor Félix, em Irajá. De acordo com informações preliminares, os bandidos estavam armados e chegaram a ameaçar funcionários. Logo após o roubo, eles fugiram de carro.

Já o segundo estabelecimento fica no Largo do Bicão, na Vila da Penha. No local, os assaltantes roubaram canetas emagrecedoras após renderem um segurança.

A Polícia Militar informou que não houve acionamento para ambos os casos.

Os crimes são investigados pela 27ª DP (Vicente de Carvalho). Segundo a Polícia Civil, os agentes buscam imagens de câmeras de segurança e realizam outras diligências para apurar a autoria dos assaltos.

Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) apontam que houve um crescimento no número de roubos a estabelecimentos comerciais, em 2025, na região de Irajá, Vicente de Carvalho, Vila Kosmos, Vila da Penha, Vista Alegre e parte de Colégio, que integram a Circunscrição Integrada de Segurança Pública (CISP) 27.

O levantamento mostra que ocorreram 46 casos na área em todo o ano passado. Já em 2024, foram 17.

Produtos para emagrecimento

O uso de produtos para emagrecimento, como canetas, está em alta no momento. Isso vem chamando a atenção de criminosos, que se aproveitam do interesse da população para vender ilegalmente esses produtos.

Segundo a Polícia Civil, as investigações tiveram início após um filho denunciar que a mãe havia passado mal ao ter usado essa substância em uma clínica de Campo Grande, na Zona Oeste. Outras pessoas também relataram que fizeram o uso do remédio sem saber que não podiam.

De acordo com o apurado, profissionais da área de estética ofereciam, de forma ilegal, os medicamentos à base de tirzepatida, um princípio ativo indicado para tratamento de diabetes. O delegado titular da Decon, Wellington Vieira, informou que os envolvidos se comunicavam entre si e atuavam em clínicas de Campo Grande e Nova Iguaçu, na Baixada.

Em novembro de 2025, mãe e filha foram presas, no Morro da Babilônia, Zona Sul, por revender canetas emagrecedoras e outros itens farmacêuticos roubados. Investigações da 41ª DP (Tanque) apontam que Fabiana Ferreira de Souza e Pâmela Cristina Ferreira de Souza, respectivamente, integravam uma quadrilha especializada em assaltar lojas de grandes redes de drogarias do Rio durante a madrugada.

Segundo a investigação, a dupla receptava e revendia os produtos por preços muito abaixo do praticado no mercado, por meio de um perfil em uma rede social, com milhares de seguidores. Nos apartamentos da mãe e da filha, as equipes encontraram centenas de produtos roubados - sobretudo as canetas emagrecedoras, devido ao alto valor comercial. Muitos estavam acondicionados fora de local refrigerado adequado e outros tantos eram falsificados. A estimativa é de que a quadrilha da qual elas faziam parte, conhecida como Trem das Lojas, já tenha causado um prejuízo de R$ 3 milhões às farmácias.

No Brasil, o único medicamento com o princípio ativo tirzepatida autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) é o Mounjaro. O medicamento recebeu aprovação em 2023 para diabetes tipo 2 e, em 2025, teve sua indicação ampliada para tratamento de sobrepeso e obesidade, além de apneia do sono.