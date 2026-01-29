Marca de tiro no capacete do motoboy Bruno dos Santos, morto em assaltoÉrica Martin / Arquivo O DIA
Entregador morto durante assalto em São João de Meriti é enterrado na Baixada
Assassinato de Bruno dos Santos Barbosa, 24 anos, causou comoção entre os colegas de profissão
Sambódromo terá monitoramento de 100 câmeras e drones para início dos ensaios técnicos
Acessos à Marquês de Sapucaí serão monitorados exclusivamente por 24 destes equipamentos
Polícia prende mulher apontada como integrante de quadrilha de roubos a farmácias
Alícia Laranja estava com diversas canetas emagrecedoras em casa
Divisão de Elite da Guarda Municipal ganha sala para monitoramento 24 horas de agentes
Estrutura fica na sede do Centro de Operações e Resiliência (COR), na Cidade Nova, região central do Rio
Confronto entre milicianos e policiais termina com bandido morto e três presos
Ação em Pedra de Guaratiba terminou, ainda, com apreensão de fuzil e outras armas; agente da Draco ficou ferido
Motoboys fazem nova manifestação por mais segurança em ruas do Rio
O grupo saiu de Campo Grande, na Zona Oeste, em direção ao Centro Rio
