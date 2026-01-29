Marca de tiro no capacete do motoboy Bruno dos Santos, morto em assaltoÉrica Martin / Arquivo O DIA

Rio – O motoboy Bruno dos Santos Barbosa, 24 anos, baleado durante uma tentativa de assalto no Centro de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, foi sepultado por volta das 15h30 desta quinta-feira (29), no Cemitério São Lázaro, no mesmo município. Ele foi o terceiro entregador assassinado em apenas uma semana no Grande Rio.
Sob forte emoção e lágrimas, familiares e amigos se despediram de Bruno, lembrado por ser querido, alegre e muito trabalhador. Além de entregador, o rapaz também atuava em uma empresa de refrigeração. 
O crime ocorreu na noite da última terça-feira (27), em uma das vias movimentadas da região, que dá acesso ao bairro Coelho da Rocha. Segundo testemunhas, Bruno estava trabalhando quando foi abordado por bandidos. O rapaz teve a moto e os pertences roubados.
Um colega de profissão, Glesio Vinícius, de 32 anos, afirmou que Bruno não reagiu ao assalto, mas se assustou e deixou a moto cair, momento em que os criminosos atiraram.
"O motoboy se assustou, deixou a moto cair e, na covardia, os bandidos o mataram e foram embora. Essa galera que está descendo para roubar, hoje em dia já não mais se consideram ladrões, eles viraram assassinos porque estão matando qualquer um. Eles estão totalmente violentos, descontrolados", afirmou.
Procurada pelo DIA, a Polícia Civil reiterou que a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) atua para apurar a autoria do crime.
Outros casos
O entregador de pizza Paulo Vitor de Souza Lopes morreu baleado durante um assalto na noite do último domingo (25) na Avenida Cesário de Melo, em Senador Vasconcelos, na Zona Oeste. A vítima realizava uma entrega no momento em que foi abordada por criminosos.
Marcelo Julio da Silva, 52 anos, outro entregador de pizza, foi assassinado na última quarta-feira (21), durante mais uma tentativa de assalto na Rua Manuel de Araújo, em Irajá, Zona Norte do Rio.