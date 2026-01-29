Marca de tiro no capacete do motoboy Bruno dos Santos, morto em assalto - Érica Martin / Arquivo O DIA

Publicado 29/01/2026 15:38

Sob forte emoção e lágrimas, familiares e amigos se despediram de Bruno, lembrado por ser querido, alegre e muito trabalhador. Além de entregador, o rapaz também atuava em uma empresa de refrigeração.

O crime ocorreu na noite da última terça-feira (27), em uma das vias movimentadas da região, que dá acesso ao bairro Coelho da Rocha. Segundo testemunhas, Bruno estava trabalhando quando foi abordado por bandidos. O rapaz teve a moto e os pertences roubados.

Um colega de profissão, Glesio Vinícius, de 32 anos, afirmou que Bruno não reagiu ao assalto, mas se assustou e deixou a moto cair, momento em que os criminosos atiraram.



"O motoboy se assustou, deixou a moto cair e, na covardia, os bandidos o mataram e foram embora. Essa galera que está descendo para roubar, hoje em dia já não mais se consideram ladrões, eles viraram assassinos porque estão matando qualquer um. Eles estão totalmente violentos, descontrolados", afirmou.

Procurada pelo DIA, a Polícia Civil reiterou que a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) atua para apurar a autoria do crime.

