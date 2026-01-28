A vítima ficou caída na lama após ser baleada e ter a moto roubada - Rede Social

Publicado 28/01/2026 08:13

Rio - O motoboy Bruno dos Santos Barbosa, 24 anos, morreu após ser baleado em um assalto na Rua da Matriz, no Centro de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, no fim da noite desta terça-feira (27). Esse é o terceiro entregador assassinado em menos de uma semana.



O caso aconteceu em uma das vias movimentadas da região, que dá acesso ao bairro Coelho da Rocha. O motociclista atuava em aplicativos. Segundo testemunhas, ele estava trabalhando no momento em que foi abordado por bandidos. O rapaz teve a moto e os pertences roubados.

De acordo com um colega de profissão, Glesio Vinícius, de 32 anos, Bruno não reagiu ao assalto, mas se assustou deixando a moto cair, momento em que os bandidos atiraram. "O motoboy se assustou, deixou a moto cair e, na covardia, os bandidos o mataram e foram embora. Essa galera que está descendo para roubar, hoje em dia já não mais se consideram ladrões, eles viraram assassinos porque estão matando qualquer um. Eles estão totalmente violentos, descontrolados", afirmou.

Em nota, a Polícia Militar informou que agentes do 21º BPM (São João de Meriti) estiveram no local para checar uma ocorrência de roubo. Na ocasião, o motociclista já foi encontrado sem vida, atingido por disparo de arma de fogo. A área precisou ser isolada e a perícia acionada.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Caxias foi acionado por volta das 23h para recolhimento de cadáver. Na manhã desta quarta (28), familiares estiveram no Instituto Médico de Caxias para realizar a liberação do corpo. Ainda não há informações sobre o local e horário do enterro.

Ainda abalados, os parentes reforçaram que Bruno era uma pessoa muito alegre e trabalhadora. O jovem tinha dois empregos, pois além de entregador, atuava em uma empresa de refrigeração.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga a morte. Diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime.

Outros casos

entregador de pizza Paulo Vitor de Souza Lopes morreu baleado durante um assalto na noite do útlimo domingo (25) na Avenida Cesário de Melo, em Senador Vasconcelos, na Zona Oeste. A vítima realizava uma entrega no momento em que foi abordada por criminosos.

Na tarde de segunda (26), centenas de motoboys realizaram uma manifestação pela Rua Laudelino Vieira de Campos, na altura da Rua Campo Grande, em busca de Justiça e mais segurança. Durante o protesto, o grupo chegou a parar em frente ao 40º BPM (Campo Grande). Alguns participantes levaram balões brancos em sinal de pedido por paz. A maioria dos manifestantes era formada por motociclistas que trabalham com entregas ou corridas por aplicativo. Até ciclistas que também fazem entregas participaram.

