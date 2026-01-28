O homem foi conduzido pelos agentes para a sede da 16ª DP - Reprodução/X

Publicado 28/01/2026 22:48

Rio – Um homem foi detido, nesta quarta-feira (28), ao ser apontado como responsável por um esquema de venda ilegal de veículos alugados. A prisão, resultado de uma ação conjunta entre a 16ª DP (Barra da Tijuca) e a Subsecretaria de Inteligência (Ssinte), ocorreu na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste.

De acordo com as investigações, o estelionatário - que não teve a identidade revelada - assinou contratos suspeitos com três empresas de locação de veículos, o que resultou na retirada de 17 automóveis, sendo 15 somente entre os dias 5 e 6 deste mês.

Em seguida, ele anunciou os carros em grupos de redes sociais, conseguindo “concretizar” a venda de um mesmo veículo para três interessados diferentes.

Após trabalho de monitoramento, as equipes o localizaram em uma via pública, negociando os automóveis, com diversas chaves, mas sem os documentos que comprovassem propriedade ou autorização para venda.

Já na sede da 16ª DP, o homem ainda enviou mensagens para um policial, lotado em outra unidade, oferecendo dinheiro em troca de ajuda para evitar a iminente prisão. O agente fez contato com a distrital da Barra, o que fez o criminoso ser autuado não só por estelionato e apropriação indébita, pelo esquema com os carros, mas também por corrupção ativa.