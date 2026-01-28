Portuguesa, Maria Alcina vivia no Brasil desde 1953, construiu carreira histórica no fado e manteve forte ligação com sua terra natalDivulgação
Conhecida como a 'Imperatriz do fado no Brasil', Maria Alcina se radicou no país em 1953 e acumulou mais de 70 anos de carreira. Ao longo desse período, tornou-se uma das principais referências do gênero fora de Portugal. Além disso, fundou a histórica casa de fados 'A Desgarrada', localizada em Ipanema, na Zona Sul, que se consolidou como ponto de encontro da música portuguesa na cidade do Rio.
Em Portugal, a artista também recebeu diversas homenagens. Em Castro Daire, sua cidade natal, uma avenida próxima ao estádio municipal leva o seu nome. Ela ainda detinha o título de comendadora da Confraria dos Saberes e Sabores da Beira Grão Vasco, com sede na cidade de Viseu.
Em julho do ano passado, Maria Alcina foi homenageada no Real Gabinete Português de Leitura, no Centro do Rio. Na ocasião, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, concedeu à fadista a Medalha de Mérito das Comunidades, grau Ouro, durante visita oficial.
