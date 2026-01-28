Portuguesa, Maria Alcina vivia no Brasil desde 1953, construiu carreira histórica no fado e manteve forte ligação com sua terra natal - Divulgação

Portuguesa, Maria Alcina vivia no Brasil desde 1953, construiu carreira histórica no fado e manteve forte ligação com sua terra natalDivulgação

Publicado 28/01/2026 19:41

A fadista portuguesa Maria Alcina morreu nesta quarta-feira (28), aos 86 anos, no Rio de Janeiro. Natural de Cetos, no município de Castro Daire, em Portugal, a artista vivia há mais de 70 anos no Rio de Janeiro, onde construiu uma trajetória marcante na divulgação do fado, mas sem romper os laços com a terra natal.



Conhecida como a 'Imperatriz do fado no Brasil', Maria Alcina se radicou no país em 1953 e acumulou mais de 70 anos de carreira. Ao longo desse período, tornou-se uma das principais referências do gênero fora de Portugal. Além disso, fundou a histórica casa de fados 'A Desgarrada', localizada em Ipanema, na Zona Sul, que se consolidou como ponto de encontro da música portuguesa na cidade do Rio.



Em Portugal, a artista também recebeu diversas homenagens. Em Castro Daire, sua cidade natal, uma avenida próxima ao estádio municipal leva o seu nome. Ela ainda detinha o título de comendadora da Confraria dos Saberes e Sabores da Beira Grão Vasco, com sede na cidade de Viseu.



Em julho do ano passado, Maria Alcina foi homenageada no Real Gabinete Português de Leitura, no Centro do Rio. Na ocasião, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, concedeu à fadista a Medalha de Mérito das Comunidades, grau Ouro, durante visita oficial.



Maria Alcina será velada na Casa de Trás Os Montes e Alto Douro, na Tijuca, na Zona Norte, das 10h às 14h. O sepultamento está marcado para o Memorial do Carmo, no Caju, na zona portuária, a partir das 14h30.