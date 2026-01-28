Conhecido como "Pochete", o criminoso estava no Portal dos Procurados - Divulgação

Publicado 28/01/2026 18:48

Rio - Douglas Vieira da Silva, conhecido como 'Flamengo' ou 'Pochete', foi preso em uma ação da Polícia Militar na Comunidade do Santo Cristo, no Fonseca, em Niterói. O mais surpreendente é a extensa ficha criminal: 18 anotações por homicídio e 15 mandados de prisão em aberto. Douglas foi detido na terça-feira (28) e foi localizado graças a informações repassadas ao Disque Denúncia.

De acordo com a PM, Douglas seria um dos envolvidos na morte de dois soldados do Exército em São Gonçalo, em junho de 2020. Durante a ação do 12º BPM (Niterói), outros dois homens também foram detidos em flagrante juntamente com o foragido, em uma casa. Foram apreendidos um fuzil calibre 5,56, duas pistolas (calibre 380 e 9mm) e munições.

O caso foi encaminhado para a 78ª DP (Fonseca).