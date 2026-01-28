Corpo de Bombeiros faz vistoria em shoppings do estado do Rio de Janeiro - Divulgação/CBMERJ

Publicado 28/01/2026 22:03 | Atualizado 28/01/2026 23:13

Rio - Um levantamento parcial do Corpo de Bombeiros identificou que, dos 99 shoppings vistoriados no estado do Rio, 47 apresentam irregularidades decorrentes da falta de manutenção dos dispositivos de segurança contra incêndio e pânico. Essas edificações foram notificadas.





Outros sete shoppings não possuíam Certificado de Aprovação emitido pelos bombeiros e, como a exigência já havia sido feita em ocasiões anteriores, foram autuados pelo descumprimento da obrigação. Já 44 centros comerciais encontram-se plenamente regularizados. O trabalho segue, ainda sem previsão de término. O Shopping da Gávea, na Zona Sul, que foi atingido por um incêndio na segunda-feira (26), também entrou na lista dos shoppings com irregularidades.

O centro comercial em questão também foi vistoriado no dia 19 janeiro pelos bombeiros, ocasião em que foi multada pelo descumprimento de Notificação emitida em fevereiro de 2024, a qual exigia a manutenção e a comprovação do pleno funcionamento do sistema de chuveiros automáticos.

Também foram identificadas ausências pontuais de dispositivos de sinalização e de iluminação, bem como redução na quantidade de bombeiros civis estabelecida no respectivo Laudo de Exigências. "Tais irregularidades não ensejavam a interdição da edificação, devendo, contudo, ser sanadas no prazo máximo de 30 (trinta) dias pela administração do shopping", disse a corporação.

"A lista completa dos shoppings vistoriados será divulgada ao final da operação", informou o Corpo de Bombeiros nesta quarta-feira (28).

Vistoria em todos os shoppings do RJ

Para estarem plenamente regularizados junto à corporação, os shoppings devem possuir o Certificado de Aprovação, documento que atesta o cumprimento de todas as medidas de segurança contra incêndio e pânico previstas no projeto aprovado com a emissão do Laudo de Exigências.



"É responsabilidade do proprietário ou de seu representante legal garantir a manutenção permanente das medidas de segurança contra incêndio e pânico, em estrita conformidade com a legislação vigente, bem como providenciar a renovação do certificado sempre que houver modificações arquitetônicas ou alterações no layout da edificação — situação recorrente nesse tipo de empreendimento, em razão da dinâmica da atividade", alertou o Corpo de Bombeiros.



