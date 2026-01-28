Caso foi registrado na Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT) - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 28/01/2026 19:01

Rio - Uma turista argentina perdeu R$ 20 mil ao cair em um golpe na Praia de Copacabana, na Zona Sul. Durante a compra de um milho, o vendedor ambulante fingiu ajudar a vítima e colocou o valor muito acima do preço do produto, que seria vendido por R$ 20.

O caso aconteceu no domingo (25). Inicialmente, a mulher, que tem dificuldades de entender a língua portuguesa, não percebeu que havia sofrido o golpe. Horas depois, ela viu que estava sem o dinheiro em sua conta.

A argentina registrou a ocorrência na Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat). Por meio de nota, a Polícia Civil informou que os agentes estão atuando para tentar identificar e localizar o ambulante.