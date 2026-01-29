Publicado 29/01/2026 00:00

Ao ameaçar o Irã com um ataque “muito pior”, Donald Trump volta a operar pela escalada verbal como instrumento político. A retórica endurece o discurso internacional e reposiciona o conflito no campo da dissuasão simbólica, onde a ameaça precede qualquer gesto diplomático.

Ao reunir líderes para definir a agenda do primeiro semestre, Hugo Motta tenta impor previsibilidade ao ritmo da Câmara. A articulação sinaliza esforço de coordenação política num Congresso fragmentado, onde organizar a pauta é, por si só, exercício de poder.