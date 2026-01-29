X do Nuno
Trump usa ameaça antes de qualquer gesto diplomático
Polícia prende responsável por esquema ilegal de venda de veículos alugados na Barra da Tijuca
Ele retirava os carros de empresas de locação e os vendia em grupos de redes sociais
Bombeiros identificam irregularidades em mais da metade dos shoppings vistoriados no RJ
Até esta quarta-feira (28), 99 edificações haviam sido vistoriadas. O trabalho segue, mas sem previsão de término
Taxistas protestam contra suspensão de lei que liberava circulação de táxis com mais de 10 anos
Movimento alega que mudança na legislação prejudica os trabalhadores que não têm condições de comprar um carro novo
Número de pessoas mortas a bala cresce 44,2% no Rio após megaoperação
Dados são do Instituto Fogo Cruzado
Fadista Maria Alcina morre aos 86 anos no Rio de Janeiro
Cantora portuguesa vivia no Brasil desde 1953, construiu carreira histórica no fado e manteve forte ligação com sua terra natal
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.