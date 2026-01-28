Maria da Ajuda chegou a ser levada para o Hospital Alberto Schweitzer, em Realengo, mas não resistiu - Mariana Ramos / Prefeitura do Rio

Rio - Maria da Ajuda Santana do Nascimento, de 58 anos, morreu, na tarde desta quarta-feira (28), depois de integrantes de um carro passarem atirando pela Avenida Dezenove de Abril, na comunidade do Catiri, em Bangu, na Zona Oeste. A região é palco de disputas territoriais entre traficantes e milicianos.

A Polícia Militar informou que agentes do 14°BPM (Bangu) receberam chamado para checar a entrada de duas vítimas de disparos de arma de fogo no Hospital Municipal Albert Schweitzer, no Realengo, também na Zona Oeste. Quando eles chegaram, no entanto, Maria da Ajuda já estava sem vida. A outra pessoa sofreu ferimentos no braço.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) assumiu o caso e tenta identificar os autores do crime.