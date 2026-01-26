Motoboys em protesto contra a falta de policiamento e a sequência de crimes envolvendo a categoria - Érica Martin/Agência O Dia

Publicado 26/01/2026 15:41

Veja o vídeo abaixo. Rio - Um dia depois da morte do entregador de pizza Paulo Vitor de Souza , de 22 anos, centenas de motoboys realizaram uma manifestação com buzinaço nesta segunda-feira (26) pelas ruas de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Inconformado, o grupo protestava contra a falta de policiamento e a sequência de crimes envolvendo a categoria.

Paulo Vitor morreu baleado durante um assalto na noite de domingo (25), na Avenida Cesário de Melo, em Senador Vasconcelos, também na Zona Oeste. Ele fazia uma entrega quando foi abordado por criminosos. Este foi o segundo motoboy assassinado a tiros no Rio em menos de uma semana. Na última quarta-feira (21), o entregador Marcelo Julio da Silva, de 52 anos , acabou morto durante outra tentativa de assalto na Rua Manuel de Araújo, em Irajá, Zona Norte.

Durante o protesto, o grupo chegou a parar em frente ao 40º BPM (Campo Grande). Alguns participantes levaram balões brancos em sinal de pedido por paz. A maioria dos manifestantes era formada por motociclistas que trabalham com entregas ou corridas por aplicativo. Até ciclistas que também fazem entregas participaram. Assista:

Crédito: Érica Martin/Agência O Dia#ODia pic.twitter.com/8lmwsCQahP — Jornal O Dia (@jornalodia) January 26, 2026

Em entrevista ao O DIA, o motoboy Henrique Lopes, de 27 anos, desabafou que ele e os colegas saem para trabalhar sem saber se vão voltar em segurança. "A gente sai para trabalhar e não sabe se volta para casa com a moto e até mesmo com a vida. Já fui roubado duas vezes e levaram a minha moto. Eu não reajo quando sou abordado", afirmou.



Henrique também cobrou mudanças na legislação e reforço no policiamento. "A gente pede mais policiamento na rua e mudança nas leis também para esse tipo de crime". Ele contou ainda que não era amigo de Paulo Vitor, mas soube que o jovem morava perto de sua casa: "Quando acontece com um, acontece com todos", lamentou.

Familiares da vítima também participaram do protesto. A mãe do entregador estava muito abalada e precisou ser amparada por parentes.



A manifestação aconteceu de forma pacífica e chegou a interditar um trecho da Rua Laudelino Vieira de Campos, na altura da Rua Campo Grande. A Polícia Militar e a Guarda Municipal acompanharam o deslocamento do grupo.



O corpo de Paulo Vitor será sepultado nesta terça-feira (27), no Cemitério Jardim da Saudade, em Paciência, a partir das 13h30. O velório acontece na Capela 6, com início às 11h.

A Delegacia de Homicídios da capital (DHC) investiga o crime e faz buscas para localizar os criminosos.

*Colaboração de Érica Martin