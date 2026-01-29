Sala está localizada no Centro de Operações e Resiliência - Iago Campos / Prefeitura do Rio

Sala está localizada no Centro de Operações e ResiliênciaIago Campos / Prefeitura do Rio

Publicado 29/01/2026 14:29

Rio - Foi inaugurada nesta quinta-feira (29) a Sala de Monitoramento e Gestão Operacional, espaço que permitirá o acompanhamento, em tempo real, do patrulhamento realizado pelos agentes da Força Municipal, considerada a força a divisão de elite da Guarda Municipal do Rio, que começaram a trabalhar nas ruas em março. A estrutura fica na sede do Centro de Operações e Resiliência (COR), na Cidade Nova, região central do Rio.

De acordo com o órgão, a iniciativa fortalece a gestão e o controle das ações dos agentes nas ruas, em áreas com maior incidência de roubos e furtos e no combate direto a esses crimes. A apresentação da sala contou com a presença do diretor-geral da Força Municipal, Brenno Carnevale, do diretor de operações, Rodrigo Salgado e do corregedor, Roberto Leão.

Durante a visita, foram apresentados os sistemas desenvolvidos especialmente para a Força Municipal, concebidos a partir de planejamento próprio e customizados para atender às necessidades específicas da cidade, considerando as manchas criminais e a realidade operacional e territorial de cada região.



"Entre os principais sistemas de monitoramento e controle, destaco as câmeras corporais, obrigatórias em todos os agentes que estiverem em patrulhamento nas ruas, e o dispositivo móvel de gestão e monitoramento operacional. As câmeras, além de funcionarem como uma proteção para as equipes, também têm a função de monitorar o andamento do patrulhamento e, em caso de necessidade, ser usada como ferramenta de prova para eventuais correções de desvios de conduta. Já o dispositivo móvel tem a função de gerenciar todas as informações necessárias para os agentes em campo: recebimento das missões diárias, registro das ocorrências, produção de relatórios e acionamento da sala de supervisão”, afirmou Carnevale.



Segundo a Força Municipal, os sistemas são integrados a dispositivos móveis operacionais e permitirão a comunicação bidirecional permanente entre as equipes em campo e a sala de monitoramento, por meio de áudio, além do acesso remoto, em tempo real, às câmeras corporais que serão utilizadas pelos agentes. A supervisão do espaço também poderá acionar as equipes a qualquer momento e, sempre que necessário, acompanhar as ocorrências diretamente pelas imagens captadas pelos agentes.



A estrutura funcionará 24 horas por dia, sete dias por semana, com agentes atuando de forma permanente, distribuídos por áreas de atuação da cidade.

Cada área contará com um supervisor responsável pela coordenação e pelo controle dos Quadros de Missão Dirigida (QMDs), instrumento de planejamento e gestão operacional que organiza as missões diárias de forma clara e objetiva. Nele, os agentes recebem diariamente informações sobre o que será e os objetivos da missão, a indicação das regiões de atuação, do trajeto previsto, além de orientações de inteligência.



"A partir desse dispositivo de gestão e monitoramento operacional, os supervisores alocados na Sala de Monitoramento também conseguirão acompanhar todos os deslocamentos das equipes em campo. Caso algum agente saia do trajeto definido sem comunicação prévia ao supervisor responsável, o sistema acionará automaticamente a sala de monitoramento, permitindo que a situação seja verificada, a partir do acesso remoto às câmeras corporais", disse Carnevale.



Ao longo da jornada de trabalho, os agentes também registrarão, no dispositivo de monitoramento e gestão operacional, todas as informações coletadas em campo durante as ocorrências. Esses registros serão consolidados e analisados, gerando relatórios operacionais que subsidiarão a avaliação contínua das ações:

"As informações produzidas em serviço servirão de base para reuniões de acompanhamento e alinhamento com os agentes, contribuindo para a identificação de oportunidades de melhoria e para a definição de soluções operacionais. O cruzamento desses dados com as manchas criminais da cidade permitirá o aperfeiçoamento contínuo das estratégias de atuação da Força Municipal", completou o diretor-geral.



Os sistemas e os dados gerados por eles estão integrados e subsidiarão outras áreas da Divisão de Elite da Guarda Municipal, como a Diretoria de Operações, Recursos Humanos, Ouvidoria, Corregedoria, Inteligência e Academia de Formação.