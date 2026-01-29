Sala está localizada no Centro de Operações e ResiliênciaIago Campos / Prefeitura do Rio
"Entre os principais sistemas de monitoramento e controle, destaco as câmeras corporais, obrigatórias em todos os agentes que estiverem em patrulhamento nas ruas, e o dispositivo móvel de gestão e monitoramento operacional. As câmeras, além de funcionarem como uma proteção para as equipes, também têm a função de monitorar o andamento do patrulhamento e, em caso de necessidade, ser usada como ferramenta de prova para eventuais correções de desvios de conduta. Já o dispositivo móvel tem a função de gerenciar todas as informações necessárias para os agentes em campo: recebimento das missões diárias, registro das ocorrências, produção de relatórios e acionamento da sala de supervisão”, afirmou Carnevale.
Segundo a Força Municipal, os sistemas são integrados a dispositivos móveis operacionais e permitirão a comunicação bidirecional permanente entre as equipes em campo e a sala de monitoramento, por meio de áudio, além do acesso remoto, em tempo real, às câmeras corporais que serão utilizadas pelos agentes. A supervisão do espaço também poderá acionar as equipes a qualquer momento e, sempre que necessário, acompanhar as ocorrências diretamente pelas imagens captadas pelos agentes.
A estrutura funcionará 24 horas por dia, sete dias por semana, com agentes atuando de forma permanente, distribuídos por áreas de atuação da cidade.
"A partir desse dispositivo de gestão e monitoramento operacional, os supervisores alocados na Sala de Monitoramento também conseguirão acompanhar todos os deslocamentos das equipes em campo. Caso algum agente saia do trajeto definido sem comunicação prévia ao supervisor responsável, o sistema acionará automaticamente a sala de monitoramento, permitindo que a situação seja verificada, a partir do acesso remoto às câmeras corporais", disse Carnevale.
Ao longo da jornada de trabalho, os agentes também registrarão, no dispositivo de monitoramento e gestão operacional, todas as informações coletadas em campo durante as ocorrências. Esses registros serão consolidados e analisados, gerando relatórios operacionais que subsidiarão a avaliação contínua das ações:
Os sistemas e os dados gerados por eles estão integrados e subsidiarão outras áreas da Divisão de Elite da Guarda Municipal, como a Diretoria de Operações, Recursos Humanos, Ouvidoria, Corregedoria, Inteligência e Academia de Formação.
