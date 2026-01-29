Ensaios técnicos do Grupo Especial começam nesta sexta-feira (30) - Divulgação / COR-Rio

Publicado 29/01/2026 15:23 | Atualizado 29/01/2026 15:35

Rio - O Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio) anunciou que vai utilizar 100 câmeras e drones para monitorar a abertura dos ensaios técnicos do Grupo Especial do Carnaval, que começam nesta sexta-feira (30). Vinte e quatro destes equipamentos estarão posicionados exclusivamente aos acessos à Marquês de Sapucaí para acompanhar a movimentação dos foliões e dos veículos.



Ainda de acordo com o COR-Rio, operadores vão monitorar o embarque e desembarque nas estações de trem e metrô da Central do Brasil, Praça Onze e Estácio. O planejamento foi fechado após reuniões entre a prefeitura e concessionárias de transporte para garantir o deslocamento do público durante as três noites de ensaios (sexta, sábado e domingo).



A Avenida Presidente Vargas também terá bloqueios nos pontos de concentração: um na altura do edifício "Balança Mas Não Cai" (próximo à Rua Santana) e outro junto à sede dos Correios (na Rua Amoroso Lima).

A Prefeitura do Rio recomendou que o público se planeje com antecedência e dê prioridade aos meios de pagamento por aproximação no transporte público para evitar filas nas bilheterias.