Imagens da câmera de segurança mostram o momento em que a mulher é atingida pelo veículoReprodução / Redes sociais

Publicado 29/01/2026 10:57

O acidente ocorreu na tarde desta terça-feira (27), enquanto a mulher esperava por um ônibus na rodovia RJ-104. Imagens de câmera de segurança de um estabelecimento próximo mostram o momento em que Roberta é atingida pelo veículo, vindo de marcha ré em alta velocidade. Após ouvir gritos de testemunhas, um homem abre a porta do caminhão e vai em direção à parte traseira, com as mãos na cabeça, em sinal de desespero.



Nas redes sociais, o irmão e o primo da vítima lamentaram o acidente e pediram preces e desejos de recuperação à Roberta: " É um dia muito triste para toda a família. Mas com orações, somos mais fortes". Em resposta, dezenas de pessoas deixaram comentários de apoio aos familiares.

Procurada pelo DIA, a Polícia Civil reforçou que as diligências estão sendo tomadas na 74ª DP (Alcântara) para que as circunstâncias do atropelamento sejam esclarecidas. Não foram divulgados detalhes sobre a investigação.