Imagens da câmera de segurança mostram o momento em que a mulher é atingida pelo veículoReprodução / Redes sociais
Mulher atropelada por caminhão em São Gonçalo segue internada em estado grave
Roberta da Silva Pinto, 42, permanece no CTI do Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê
Polícia prende ladrão de veículos que estava foragido após romper tornozeleira eletrônica
Criminoso soma mais 40 anos de pena por latrocínio, roubo de veículos e tráfico de drogas
Vídeo: incêndio destrói cobertura de restaurante no Leblon
Por causa da intensa fumaça, clientes e funcionários precisaram ser retirados às pressas do local
Colégio Liceu Franco-brasileiro é condenado a pagar R$ 80 mil por omissão em caso de racismo
A aluna Ndeye Fatou Ndiaye, à época com 15 anos, sofreu ofensas, intimidações e humilhações na unidade
Morre, aos 77 anos, o cineasta Silvio Da-Rin
Diretor teve importante atuação na política cultural do país
Dois policiais são baleados em troca de tiros com traficantes em Campinho
Um helicóptero da PM foi visto sobrevoando a comunidade em meio a confronto
