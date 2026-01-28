Imagens da câmera de segurança mostram o momento em que a mulher é atingida pelo veículo - Reprodução / Redes sociais

Imagens da câmera de segurança mostram o momento em que a mulher é atingida pelo veículoReprodução / Redes sociais

Publicado 28/01/2026 09:26

Rio - Uma mulher teve a perna esquerda amputada após ser atropelada por um caminhão em marcha ré na RJ-104, na altura do bairro Marambaia, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, na tarde desta terça-feira (27). O acidente aconteceu enquanto ela esperava um ônibus na rodovia.

Imagens de câmera de segurança de um estabelecimento próximo mostram o momento em que a mulher é atingida pelo caminhão, vindo de marcha ré em alta velocidade. Após ouvir gritos de testemunhas, um homem abre a porta do veículo e vai em direção à parte traseira, com as mãos na cabeça, em sinal de desespero.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel da cidade foi acionado ao local às 12h53. A vítima, identificada como Roberta da Silva Pinto, 42, foi socorrida e levada ao Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, onde permanece em estado grave. Ela passou por uma cirurgia de emergência e precisou amputar o membro.

Segundo a Polícia Civil, o condutor prestou socorro à mulher e deu depoimento junto a outras testemunhas. O caso está sendo investigado pela 74ª DP (Alcântara).