Material apreendido durante a ação da Draco na comunidade do PiraquêDivulgação / Polícia Civil

Publicado 29/01/2026 12:55

Rio – Um miliciano morreu e outros três foram presos em um confronto com policiais civis, na manhã desta quinta-feira (29), na comunidade do Piraquê, em Pedra de Guaratiba, na Zona Oeste.



A ação, desencadeada após investigação da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco), teve o objetivo de combater disputas territoriais na região.



Ainda segundo a corporação, os agentes foram recebidos a tiros e houve confronto. Um agente da Draco também ficou ferido, mas já teve alta.



Ao fim da operação, a Civil apreendeu um fuzil AK-47, duas espingardas, uma pistola, roupas táticas e celulares.



O nome do bandido morto não foi divulgado. A corporação disse ainda que os presos, que também não tiveram os nomes informados, tinham passagens por tentativa de homicídio, roubo, tráfico de drogas e estupro.