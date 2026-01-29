Policiais civis realizam operação em Manguinhos - Reprodução

Policiais civis realizam operação em ManguinhosReprodução

Publicado 29/01/2026 06:45

Rio - A Polícia Civil realizou, nesta quinta-feira (29), mais uma fase da "Operação Torniquete" contra um grupo envolvido em roubo de carga e receptação no Complexo de Manguinhos, na Zona Norte. Os agentes buscaram cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão, além de combater a atuação criminosa ligada ao Comando Vermelho. A ação foi marcada por intenso tiroteio, que afetou a circulação de trens na região, e terminou com oito pessoas foram presas.

Entre os suspeitos estava uma mulher integrante de uma quadrilha especializada em roubos a farmácias em todo o estado. Na comunidade, agentes da 15ªDP (Gávea) apreenderam medicamentos conhecidos como "canetas emagrecedoras".

Segundo monitoramento da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital (DRFC), a comunidade é utilizada como ponto estratégico para o transbordo e o armazenamento de cargas roubadas em vias expressas como a Avenida Brasil e a Rodovia Washington Luiz.



As investigações apontam que a quadrilha tem como principal alvo cargas de óleos lubrificantes, operando com receptadores especializados desse material. Ainda conforme o apurado, o grupo possui envolvimento com funcionários das próprias transportadoras, que repassam informações privilegiadas sobre as cargas e os dias de transporte, mediante pagamento.



Além disso, segundo levantamento, os integrantes do esquema também atuam como traficantes na região, utilizando o roubo de cargas como uma forma de aumentar os lucros da facção. O dinheiro obtido com esses crimes é utilizado para a compra de armas de fogo e drogas, o que fortalece e amplia o domínio territorial da organização.



A operação buscou desarticular o grupo e enfraquecer um braço importante do Comando Vermelho na região, com o objetivo de interromper a expansão das atividades criminosas da facção.

Impactos

De acordo com a SuperVia, as composições do ramal Saracuruna chegaram a ficar suspensas no início da manhã. Por volta das 6h50, os trens voltaram a circular apenas no sentido Central do Brasil, buscando atender o sentido de maior movimento dos passageiros. Temporariamente, partidas da Central do Brasil em direção a Saracuruna foram interrompidas. Pouco antes das 9h, o sistema entrou em processo de normalização.

"Técnicos já foram acionados e apuram se tiros danificaram a rede aérea. A SuperVia lamenta o transtorno, mas reforça que a segurança é prioridade para proteção dos passageiros e colaboradores", disse a empresa em comunicado.

Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver o momento em que passageiros tiveram que deixar os vagões e andar pela linha férrea.

