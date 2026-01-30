Trabalhador ficou pendurado após acidente com andaime - Reprodução/X

Trabalhador ficou pendurado após acidente com andaimeReprodução/X

Publicado 30/01/2026 10:47

Rio – O trabalhador de uma obra na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio, ficou pendurado depois que um andaime se soltou, na tarde desta quinta-feira (29). O acidente aconteceu no condomínio Barramares, na Avenida Lúcio Costa, e foi registrado em imagens que circulam pelas redes sociais.

O vídeo mostra o homem já pendurado, tentando voltar para o andaime. Neste momento, um objeto chega a se soltar e despencar. Depois de muito esforço, ele, amparado pelo equipamento de segurança, consegue se agarrar à estrutura e, em seguida, alcançar alguns colegas de trabalho, que estão em uma plataforma acima. Confira abaixo.

Trabalhador fica pendurado em obra após andaime se soltar na Barra



Crédito: Reprodução/Redes sociais#ODia pic.twitter.com/FScwNG7pPD — Jornal O Dia (@jornalodia) January 30, 2026

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel da Barra da Tijuca chegou a ser acionado às 16h19 para uma ocorrência de salvamento de pessoa, na Avenida Lúcia Costa, nº 3.300. Entretanto, as equipes não chegaram a ir até o local, porque o solicitante desistiu do atendimento, depois que o trabalhador foi resgatado pelos colegas.



