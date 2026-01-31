Linha Amarela foi interditada nos dois sentidos devido a uma ocorrência policial - Divulgação/COR Rio

Publicado 31/01/2026 12:25 | Atualizado 31/01/2026 14:57

Rio - A Linha Amarela ficou fechada por cerca de 30 minutos nos dois sentidos, na altura da praça do pedágio, devido a uma tentativa de roubo a moto no início da tarde deste sábado (31). A via expressa foi liberada às 12h37, mas o intenso congestionamento no local se estendeu. Durante a interdição total, alguns motoristas retornaram pela contramão.

Segundo o Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), o policial penal, Denilson Ribeiro Dias, reagiu a uma tentativa de roubo dentro do Túnel da Covanca, no sentido Fundão. Houve confronto e o agente acabou sendo atingido. Ele foi socorrido por equipes da concessionária Lamsa ao Hospital Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu e morreu.

O clima foi de apreensão para quem estava no congestionamento, pois muitos ainda não tinham conhecimento sobre a ocorrência policial que estava em andamento.



Segundo a Lamsa, o tráfego seguia com retenção no sentido Barra, desde a altura de Pilares até Água Santa. No sentido Fundão, havia retenção da Cidade de Deus até a Estrada Pau Ferro.