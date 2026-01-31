Roberta da Silva Pinto está internada no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT)Divulgação

Rio – Roberta da Silva Pinto, 42 anos, que estava internada em estado grave em razão de um atropelamento em São Gonçalo, apresentou melhora no quadro de saúde e está estável, de acordo com um boletim recente divulgado pela direção do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) neste sábado (31). 
Desde a última terça-feira (27), quando sofreu o acidente, Roberta permaneceu no Centro de Terapia Intensivo (CTI) da unidade, precisando ser intubada e tendo que amputar a perna esquerda. Ela foi atropelada por um caminhão em marcha ré na rodovia RJ-104, enquanto esperava por um ônibus. 
Nas redes sociais, o irmão da vítima comemorou a notícia e recebeu dezenas de comentários de alegria de amigos e familiares. "Fui visitar minha irmã na UTI e a enfermeira me disse que ela está abrindo os olhos. Deus é maravilhoso!
Em troca de mensagens com uma funcionária do hospital, segundo o familiar, ele teria sido informado de que a sedação diminuiu e que, em breve, Roberta poderia sair da intubação. "Ela está respondendo bem, e logo será 'extubada', porém, infelizmente, terá que se adaptar a uma nova realidade”, dizia o texto, .
De acordo com a Polícia Civil, as circunstâncias do atropelamento estão sendo investigadas pela 74ª DP (Alcântara). Não foram divulgados detalhes sobre o caso. 