Roberta da Silva Pinto está internada no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT)Divulgação
Mulher atropelada por caminhão em São Gonçalo tem melhora no quadro de saúde
Roberta da Silva Pinto, 42 anos, estava em estado grave no Hospital Alberto Torres. Irmão celebrou melhora: 'Está abrindo os olhos'
Talk Empreenda acontecerá no Sebrae. Gratuito!
Debates, palestras e muito aprendizado no Centro
Novo conceito para idosos, o NOLT, dá o que falar
O termo senhora ainda divide opiniões. Geriatra fala sobre o assunto
Programa Território Educador oportuniza profissionais para trabalhar com a equidade racial
Cinquenta mil alunos da Rede Municipal de Educação do Rio são beneficiados com a iniciativa
'Resguarde nas escolas' leva educação financeira gratuita aos alunos de escolas municipais do Rio
Projeto acredita que educação financeira na infância é prevenção, autonomia e liberdade no futuro
Olhos presos ao passado
A campanha eleitoral de 2026, que já está nas ruas, repetirá as anteriores: os candidatos estarão mais preocupados em "desconstruir" o adversário do que em falar do futuro
PM prende homem e apreende mais de 40 objetos perfurocortantes no Bloco da Gold
Uma pistola de choque também foi recolhida pelos agentes
