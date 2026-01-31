Policial penal foi morto próximo à praça do pedágio da Linha Amarela, no sábado (31) - Arquivo/ Agência O Dia

Policial penal foi morto próximo à praça do pedágio da Linha Amarela, no sábado (31)Arquivo/ Agência O Dia

Publicado 31/01/2026 15:28





Houve confronto, e o policial acabou sendo atingido. Ele foi socorrido por equipes da concessionária Lamsa e levado ao Hospital Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A mulher do agente, que estava na garupa, não foi ferida. Ela também foi encaminhada ao mesmo hospital, onde permanece internada, em estado de choque, sob cuidados médicos.



Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), a arma do policial foi levada pelos criminosos. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Rio - O policial penal Denilson Ribeiro Dias morreu após ser baleado durante uma tentativa de roubo de moto na Linha Amarela , no início da tarde deste sábado (31). O agente foi abordado por criminosos armados dentro do Túnel da Covanca, no sentido Fundão, e reagiu.Houve confronto, e o policial acabou sendo atingido. Ele foi socorrido por equipes da concessionária Lamsa e levado ao Hospital Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A mulher do agente, que estava na garupa, não foi ferida. Ela também foi encaminhada ao mesmo hospital, onde permanece internada, em estado de choque, sob cuidados médicos.Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), a arma do policial foi levada pelos criminosos. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Em nota, a pasta lamentou a perda do agente. "Neste momento de dor, a Seap se solidariza com os familiares, amigos e colegas de farda de Denilson Ribeiro Dias, expressando profundo pesar e reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à segurança pública do estado. A Secretaria acompanha o caso e permanece à disposição para prestar todo o apoio necessário à família", escreveu em nota.