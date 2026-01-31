Léo Santana arrasta multidão em bloco no Circuito Preta Gil - Victor Chapetta/Brazil News

Publicado 31/01/2026 10:13

Rio - Pelo terceiro ano consecutivo, o cantor Léo Santana arrastou uma multidão no Bloco da Gold, no Circuito Preta Gil, no Centro do Rio, neste sábado (31). Recorde de público nas edições anteriores, o GG da Bahia repetiu o sucesso do megabloco com um público de cerca de 250 mil pessoas atrás do trio elétrico no percurso entre a Rua Primeiro de Março e a Avenida Presidente Antônio Carlos. O desfile teve início por volta das 8h e terminou pouco depois das 13h.

Desde os primeiros momentos do bloco, Léo Santana empolgou os cariocas com axé e pagodão baiano, ao som de sucessos como "Marquinha de Fitinha", "Êta Novinha", "Perna Bamba", "Zona de Perigo" e "Santinha". "São exatamente 8h40 da manhã e olha a multidão que se encontra aqui no Circuito Preta Gil, meu Deus do Céu!", comentou o artista no início do bloco.

Um dos hits do verão de 2026, "Desliza", que o artista divide com Melody, não ficou de fora do repertório.A cantora estaria presente no megabloco, mas precisou ser internada por conta de uma infecção aguda no estômago e cancelou a participação.O baiano também convidou o cantor carioca Yan, revelação do pagode, para uma mistura de ritmosno trio elétrico.



"Quis destacar a "bagaceira" e a "fuleragem" para sacudir os cariocas e turistas do Brasil e do mundo, misturando um pouco do repertório do DVD LS 20 Anos, onde priorizei medleys de sucessos da minha carreira e canções atuais de todos os gêneros, na pegada e na suingueira da batida especial do GG. Estar mais uma vez com um trio nas ruas desse pré-carnaval é mais do que uma honra e uma felicidade, já virou tradição e já faz parte do meu calendário de shows anual", afirmou Léo Santana.



OGG também homenageou Marília Mendonça, cantando a parceria com a Rainha da Sofrência, "Apaixonadinha". "Enquanto eu viver vou cantar essa música e homenagear essa diva". Alana Mendes, uma das fundadoras do Bloco da Gold, destacou a alegria de desfilar pelo sexto ano no circuito do Carnaval de Rua do Rio.



"Ficamos muito felizes e gratos, inclusive à prefeitura do Rio, por essa oportunidade de fazer parte de um calendário tão importante pro Rio de Janeiro. A experiência melhora a cada ano, porque a gente sempre espera que venha um público maior, que as pessoas estejam mais receptivas, mais alegres. Ficamos muito felizes de chegar aqui e ver a quantidade de pessoas que estão curtindo o bloco, mesmo antes das 8h da manhã!", apontou.

"Os megablocos são um fenômeno do Carnaval carioca e o desfile do Léo Santana é um exemplo disso. A presença massiva de foliões, desde as primeiras horas da manhã, mesmo duas semanas antes do Carnaval, confirma o sucesso do planejamento e da organização dos blocos de rua. Mais do que isso, prova o amor do povo pelas nossas manifestações culturais", disse o presidente da Riotur, Bernardo Fellows.

Bloco teve distribuição de água e segurança reforçada

Durante o desfile do bloco, a Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) vai oferecer mais de 70 mil litros de água gelada. Além disso, o público contará com um superbebedouro, com capacidade para 6 mil litros de água e oito bicas, para se servirem à vontade, estacionado na altura do Paço Imperial, na Praça XV. Para levar mais conforto térmico aos foliões, também serão distruibuídos viseiras e protetor solar e equipes vão utilizar "pistolas vaporizadoras" para refrescar e proteger as pessoas do sol.

Para garantir a segurança do megabloco, a Polícia Militar instalou torres de observação ao longo do percurso e realiza monitoramento aéreo com helicóptero e drones do Grupamento Aeromóvel (GAM), equipados com câmeras e software de reconhecimento facial. O esquema conta ainda com o Grupamento de Patrulhamento em Multidão (GPM), Regimento de Polícia Montada (RPMont), Batalhão Tático de Motociclistas (BTM) e Unidade de Controle de Distúrbios (UCD) do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq).