Sedcon e Procon-RJ fazem fiscalização na Sapucaí, na sexta-feira (30) - Divulgação/Sedcon/Procon-RJ

Publicado 31/01/2026 16:55

Rio - Em uma ação preventiva e educativa, a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon) e o Procon-RJ realizaram, nesta sexta-feira (30), vistorias em estabelecimentos e camarotes que irão funcionar no Sambódromo durante os desfiles das escolas de samba no Carnaval. As equipes percorreram bares, restaurantes, áreas de alimentação e camarotes ao longo da avenida.

A iniciativa teve como objetivo orientar os profissionais que atuarão no Sambódromo nos dias de desfile, garantindo que tudo esteja em conformidade com a legislação e que os consumidores não sejam vítimas de cobranças indevidas, falta de transparência nos preços ou qualquer outra irregularidade que possa comprometer a experiência do público.Durante as inspeções, os agentes orientaram os responsáveis sobre temas como acessibilidade, venda de ingressos, comercialização de alimentos e bebidas, exposição de cartazes obrigatórios, segurança como lotação e saída de emergência, sinalização adequada, entre outros pontos.Durante o Carnaval, o Laboratório Itinerante do Consumidor também estará presente na capital fluminense, em uma van que irá percorrer blocos de rua e atuar na Marquês de Sapucaí, reforçando o combate à comercialização de bebidas ilegais.Além da van, as equipes estarão mobilizadas durante todo o período carnavalesco para a distribuição de cartilhas informativas, com orientações sobre os direitos do consumidor relacionados a viagens aéreas e rodoviárias, hospedagem, compras e prestação de serviços.