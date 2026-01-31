Sedcon e Procon-RJ fazem fiscalização na Sapucaí, na sexta-feira (30)Divulgação/Sedcon/Procon-RJ
A iniciativa teve como objetivo orientar os profissionais que atuarão no Sambódromo nos dias de desfile, garantindo que tudo esteja em conformidade com a legislação e que os consumidores não sejam vítimas de cobranças indevidas, falta de transparência nos preços ou qualquer outra irregularidade que possa comprometer a experiência do público.
Durante as inspeções, os agentes orientaram os responsáveis sobre temas como acessibilidade, venda de ingressos, comercialização de alimentos e bebidas, exposição de cartazes obrigatórios, segurança como lotação e saída de emergência, sinalização adequada, entre outros pontos.
Laboratório Itinerante do Consumidor
Durante o Carnaval, o Laboratório Itinerante do Consumidor também estará presente na capital fluminense, em uma van que irá percorrer blocos de rua e atuar na Marquês de Sapucaí, reforçando o combate à comercialização de bebidas ilegais.
Além da van, as equipes estarão mobilizadas durante todo o período carnavalesco para a distribuição de cartilhas informativas, com orientações sobre os direitos do consumidor relacionados a viagens aéreas e rodoviárias, hospedagem, compras e prestação de serviços.
