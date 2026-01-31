Fabiola Andrade, Erika Schneider e Mileide MihaileDaniel Pinheiro/BrazilNews

Rio - A temporada de ensaios técnicos do Grupo Especial começou nesta sexta-feira (30), na Marquês de Sapucaí, com a presença de Acadêmicos de Niterói, Mocidade Independente de Padre Miguel, Mangueira e Unidos da Tijuca. As escolas levaram para a avenida suas rainhas de bateria, musas e destaques, que brilharam na noite. 
Fabíola de Andrade, rainha de bateria da Mocidade - Daniel Pinheiro/BrazilNews
Vanessa Rangeli, rainha de bateria da Unidos de Niterói - Daniel Pinheiro/BrazilNews
Vanessa Rangeli, rainha de bateria da Unidos de Niterói - Daniel Pinheiro/BrazilNews
Evelyn Bastos, rainha de bateria da Mangueira - Daniel Pinheiro/BrazilNews
Evelyn Bastos, rainha de bateria da Mangueira - Daniel Pinheiro/BrazilNews
Mileide Mihail, rainha de bateria da Unidos da Tijuca - Daniel Pinheiro/BrazilNews
Juliana Alves na Unidos da Tijuca - Daniel Pinheiro/BrazilNews
Juliana Alves na Unidos da Tijuca - Daniel Pinheiro/BrazilNews
Erika Schneider, musa da Mocidade - Daniel Pinheiro/BrazilNews
Patricia Parada, musa da Mocidade - Daniel Pinheiro/BrazilNews
Gi Alparone - Daniel Pinheiro/BrazilNews
Erika Schneider, musa da Mocidade - Daniel Pinheiro/BrazilNews
Patricia Parada, musa da Mocidade - Daniel Pinheiro/BrazilNews

A primeira a pisar na pista foi a Acadêmicos de Niterói, que apresentou um trecho do enredo "Do alto do Mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil". A rainha de bateria Vanessa Rangeli surgiu com um figurino azul, repleto de pedrarias.

Na sequência, foi a vez da Mocidade Independente de Padre Miguel, que neste ano leva para o Carnaval o enredo "Rita Lee, a Padroeira da Liberdade", em homenagem à cantora, morta em 2023. A rainha de bateria Fabíola de Andrade, no posto desde 2024, marcou presença ao lado das musas Erika Schneider e Patrícia Parada, que apostou em uma fantasia inspirada na música Ovelha Negra. 

Em seguida, a Estação Primeira de Mangueira levou para a Sapucaí o enredo "Mestre Sacaca do Encanto Tucuju – O Guardião da Amazônia Negra", que destaca saberes afro-indígenas do Amapá. A rainha de bateria Evelyn Bastos surgiu com figurino nos tradicionais tons de verde e rosa da escola.

Fechando a noite, a Unidos da Tijuca apresentou o enredo "Carolina Maria de Jesus: O Diário de uma Favelada", dedicado à escritora mineira. A rainha de bateria Mileide Mihaile chamou atenção com uma fantasia feita a partir de cerca de 200 páginas de livros descartados, inclusive nas unhas postiças. A escola também contou com a participação da atriz Juliana Alves, que desfilou com um look de pedrarias brancas.