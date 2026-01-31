Fabiola Andrade, Erika Schneider e Mileide Mihaile - Daniel Pinheiro/BrazilNews

Publicado 31/01/2026 08:42

A primeira a pisar na pista foi a Acadêmicos de Niterói, que apresentou um trecho do enredo "Do alto do Mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil". A rainha de bateria Vanessa Rangeli surgiu com um figurino azul, repleto de pedrarias.Na sequência, foi a vez da Mocidade Independente de Padre Miguel, que neste ano leva para o Carnaval o enredo "Rita Lee, a Padroeira da Liberdade", em homenagem à cantora, morta em 2023. A rainha de bateria Fabíola de Andrade, no posto desde 2024, marcou presença ao lado das musas Erika Schneider e Patrícia Parada, que apostou em uma fantasia inspirada na música Ovelha Negra.Em seguida, a Estação Primeira de Mangueira levou para a Sapucaí o enredo "Mestre Sacaca do Encanto Tucuju – O Guardião da Amazônia Negra", que destaca saberes afro-indígenas do Amapá. A rainha de bateria Evelyn Bastos surgiu com figurino nos tradicionais tons de verde e rosa da escola.Fechando a noite, a Unidos da Tijuca apresentou o enredo "Carolina Maria de Jesus: O Diário de uma Favelada", dedicado à escritora mineira. A rainha de bateria Mileide Mihaile chamou atenção com uma fantasia feita a partir de cerca de 200 páginas de livros descartados, inclusive nas unhas postiças. A escola também contou com a participação da atriz Juliana Alves, que desfilou com um look de pedrarias brancas.