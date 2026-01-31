Primeiro dia de ensaios técnicos levou cerca de 53 mil pessoas à Sapucaí - Alex Ferro/Riotur

Primeiro dia de ensaios técnicos levou cerca de 53 mil pessoas à SapucaíAlex Ferro/Riotur

Publicado 31/01/2026 08:58

Rio - O primeiro dia de ensaios técnicos do Grupo Especial , nesta sexta-feira (30), levou uma multidão para a Marquês de Sapucaí. O público de mais de 53 mil pessoas lotou arquibancadas e frisas e pôde ter um gostinho do que as agremiações prepararam para os desfiles. Os aquecimentos começaram por volta das 21h, com luz e som oficiais, com a estreante Acadêmicos de Niterói, seguida das veteranas Mocidade Independente de Padre Miguel, Estação Primeira de Mangueira e Unidos da Tijuca.

Estreando no Grupo Especial em 2026, a Acadêmicos de Niterói já abriu a noite levantando o público, com a bateria Cadência de Niterói, do mestre Branco Ribeiro, e o intérprete Emerson Dias. A escola levou para o primeiro ensaio o que preparou para o enredo "Do alto do Mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil". As alas coreagrafadas e com uso de tripé, a rainha de bateria, Vanessa Rangeli, o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Emanuel Lima e Thainara Mathias, encantaram os foliões.



Segunda a cruzar a Avenida na primeira noite de ensaios, a Mocidade Independente de Padre Miguel também empolgou quem estava na Sapucaí. O intérprete Igor Vianna e a bateria Não Existe Mais Quente, do mestre Dudu, convocaram o público a celebrar a irreverência e criatividade com o enredo "Rita Lee: A Padroeira da Liberdade". O primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira da Estrela Guia, Diogo Jesus e Bruna Santos, junto com a rainha Fabíola de Andrade animaram o público.

Penúltima da noite, a Estação Primeira de Mangueira deu uma amostras das tradições afro-indígenas do Norte brasileiro para o público do Sambódromo. Com o enredo "Mestre Sacaca do Encanto Tucuju - O Guardião da Amazônia Negra", o intérprete Dowglas Diniz e a bateria Tem Que Respeitar Meu Tamborim, dos mestres Rodrigo Explosão e Taranta Neto, empolgaram as arquibancadas. A rainha de bateria, Evelyn Bastos, e o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Matheus Oliverio e Cintya Santos, também brilharam no primeiro ensaio.

Fechando a noite, a Unidos da Tijuca exaltou a vida e a obra de uma das mais importantes escritoras do Brasil, com o enredo "Carolina Maria de Jesus". Mesmo já na madrugada, o público não deixou o cansaço vencer e vibrou com a passagem da bateria Pura Cadência, do mestre Casagrande, e a rainha Mileide Mihaile. Com os experientes intérprete Marquinhos Art'Samba e o primeiro-casal de mestre-sala e porta-bandeira, Matheus Miranda e Lucinha Nobre, o primeiro dia de ensaios técnicos terminou com sensação de desfile ofical.

Para o presidente da Liga Independente das escolas de samba (Liesa), Gabriel David, o trabalho desenvolvido pelas agremiações ao longo dos últimos meses se refletiu no sucesso de público na Sapucaí para assistir aos ensaios técnicos. "As escolas, como sempre, arrasaram na avenida. Numa sexta-feira chuvosa no Rio de Janeiro, ver mais de 53 mil pessoas na avenida é fantástico. Precisamos destacar essa força das escolas. Isso é muito positivo para o Carnaval", afirmou.

Neste sábado (31), outras quatro escolas chegam ao Sambódromo para os ensaios técnicos, a partir das 20h: Unidos de Vila Isabel, Acadêmicos do Salgueiro, Paraíso do Tuiuti e Portela. Antes, às 18h, haverá desfiles das escolas mirins, com a passagem de três agremiações.