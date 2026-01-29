Paraíso do Tuiuti e rainha Mayara Lima se preparam para ensaios técnicos - Erica Martin/Agência O Dia

Publicado 29/01/2026 13:02

Rio - As escolas de samba do Grupo Especial se preparam para o início dos ensaios técnicos na Marquês de Sapucaí. Nesta sexta-feira (30), no sábado (31) e domingo (1º), as 12 agremiações realizam o primeiro aquecimento na Avenida para colocar em prática toda a preparação dos últimos meses. Cada uma vai ter duas oportunidades de ajustar os detalhes, com uma estrutura idêntica a dos desfiles oficiais, contando com luz, som e operação de pista em funcionamento.

Os ensaios terão quatro escolas por dia, começando às 21h de sexta-feira, pela estreante do Grupo Especial, Acadêmicos de Niterói, seguida da Mocidade Independente de Padre Miguel, Estação Primeira de Mangueira e Unidos da Tijuca. No sábado, às 20h, é a vez da Unidos de Vila Isabel, Acadêmicos do Salgueiro, Paraíso do Tuiuti e Portela. Já no domingo, com início às 19h, aquecem a Unidos do Viradouro, Imperatriz Leopoldinense, Acadêmicos do Grande Rio e Beija-Flor de Nilópolis.

A ordem e os horários se repetem no fim de semana seguinte, dias 6, 7 e 8. No segundo sábado (7), às 18h, será realizada Lavagem da Passarela do Samba, um ritual religioso e cultural para abençoar o Carnaval, com rezas, danças e pontos de roda. A pista por onde os componentes passam é perfumada com ervas, água de cheiro e defumadores. Como grande novidade deste ano, os desfiles das escolas mirins vão abrir os ensaios técnicos pela primeira vez, no primeiro sábado e nos dois domingos de treinos.

Escolas garantem emoção e surpresas para o público

Estreando no Grupo Especial no Carnaval de 2026, a Acadêmicos de Niterói abre os ensaios técnicos com a promessa de levar a força da comunidade niteroiense para a Marquês de Sapucaí e de empolgar o público com homenagens ao povo brasileiro. O presidente da agremição, Wallace Palhares, ainda garantiu que os foliões presentes serão agraciados com surpresas durante o aquecimento.

"As expectativas estão altas. Estamos ensaiando desde outubro, a comunidade esta cantando muito. Vamos abrir os ensaios do Grupo Especial com muita garra e força da comunidade niteroiense. Podem esperar uma Niterói alegre, feliz e cantando muito. O nosso enredo homenageia o presidente da República e o povo brasileiro, então nosso ensaio será nesse pique. Podem esperar surpresas já no ensaio".

Sucessora de Neguinho da Beija-Flor, junto com Nino do Milênio, a nova intérprete da Azul e Branca de Nilópolis, Jessica Martin, diz que chegará ao ensaio técnico consciente da responsabilidade de assumir o carro de som após um legado de 50 anos, mas orgulhosa pela representatividade de ser uma mulher em um posto antes ocupado pelo ícone do Carnaval. Ela conta que o apoio que vem recebendo da comunidade a ajudou a ficar confiante para sua estreia na Passarela do Samba.

"Eu tenho me preparado com muita responsabilidade e respeito. Eu entendo o quanto esse ensaio é fundamental para o desfile, não só para a voz, mas para estudar, ouvir, alinhar com a bateria, com o carro de som, com a nossa comunidade, sentir a vibração da Avenida", afirmou Jessica. "Eu espero conquistar o público do jeitinho que eu sou, estou me entregando totalmente, mostrando essa sintonia com a escola. Quero que as pessoas sintam a emoção da minha voz, do meu olhar, da forma que eu conduzo o samba. Não é nem sobre perfeição, é sobre uma troca que eu quero ter com a Avenida, quero levar essa energia para a Avenida".

Em um ano com muitos estreantes, a ansiedade e emoção ficam difíceis de disfarçar. Em seu primeiro ano no comando da Tabajara do Samba, o mestre Vitinho contou que a bateria da Portela fez todos os ajustes de arranjos e harmonias, mas a emoção de pisar no Sambódromo pela primeira vez com a Majestade do Samba vai dar um brilho especial ao ensaio.

"Para mim vai ser de extrema alegria estar à frente da bateria da Portela estreando na Sapucaí no ensaio técnico. A expectativa está a milhão para escutar a bateria da Portela pulsar na Marquês de Sapucaí no ensaio técnico do sábado (...) A gente vem se dedicando, escolhemos o samba, os arranjos estão sendo bem executados. Esperamos um resultado do ensaio muito bacana e pulsaremos muito em prol da nossa escola".

Mesmo para quem já passou pela Sapucaí outras vezes, a expectativa e a dedicação não são diferentes, revela o intérprete da Imperatriz Leopoldinense, Pitty de Menezes. "A expectativa é sempre a melhor e a gente está muito ansioso para esse início dos ensaios técnicos. Há muito tempo o carro de som vem se preparando, com acompanhamento da nossa fonoaudióloga, e também toda a ala musical, bateria, toda a escola, para que a Imperatriz entregue um grande ensaio, que tenho certeza que irá entregar. Estamos prontos para promover um grande espetáculo rumo ao desfile. O público do Carnaval merece".

O presidente da Velha Guarda da Unidos da Tijuca, Ricardo Luiz da Silva, diz que o grupo mais experiente da agremiação está com o samba na ponta da língua e pronto para levantar quem estiver assistindo ao ensaio. "É um samba de fácil leitura, eles aprenderam cedo, então todo mundo está afinado e a Velha Guarda preparada. Nosso coração está a mil para o ensaio técnico".

O primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira da Amarela e Azul do Morro do Borel afirma que não só a dupla, mas toda a escola está pronta para encantar. "Ensaio todo dia, faço acompanhamento psicológico, acompanhamento físico para estar sempre pronto para chegar no dia e arrebentar", destacou Matheus Miranda. "A gente fica ansioso, mas com a certeza de que a gente se preparou bem. Foi um trabalho construído a muitas mãos, com muito suor, renúncia e entrega. Estamos só esperando chegar a hora e vai ser lindo, estou muito contente", completou Lucinha Nobre.

Em 2022, um vídeo de Mayara Lima sambando em sincronia com os ritmistas da Super Som em um ensaio técnico viralizou nas redes sociais e no ano seguinte, a à época princesa acabou se tornando rainha. Desde então, o aquecimento na Avenida se tornou um dos momentos mais esperados do ano para ela. "O ensaio técnico virou um grande evento e a gente se prepara o ano inteiro para isso. Podem esperar surpresas e muita interação com a bateria. Vamos fazer a paradinha dos atabaques para o público em vários momentos e quero todo mundo vibrando com o Tuiuti", disse a rainha de bateria do Paraíso do Tuiuti.

Entrada gratuita e ingresso por aplicativo



Os ensaios técnicos têm entrada gratuita para o público que quer ter um gostinho do que virá nos desfiles. Entretanto, é preciso ficar atento, já que os



Os ingressos já estão disponíveis para retirada. Além do aplicativo, quem não tiver celular ou não conseguir pegar a entrada pela ferramenta do Rio Carnaval, poderá retirar um ticket físico presencialmente na entrada, que estará disponível em quantidade limitada. A medida foi anunciada na última semana pela Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa), como forma de facilitar a organização e melhorar o controle de acesso do público, evitando superlotação, e atendendo uma determinação dos órgãos de segurança pública.

Saiba o que é permitido levar para os ensaios

De acordo com a Liesa, o público que for assistir aos ensaios técnicos poderá levar capa de chuva, carrinho de bebê, alimentos e bebidas de consumo individual por pessoa, garrafas plásticas e copos térmicos, latas, bolsas térmicas e coolers com tamanho máximo de 40x30cm.

A Liesa alerta que não é permitida entrada de animais, armas e objetos cortantes, bandeiras ou cartazes com conteúdo ofensivo ou de incitação à violência, cadeiras ou bancos, drones, garrafas e vasilhames ou copos de vidro, lasers, skates, bicicletas ou qualquer tipo de veículo motorizado ou elétrico.

Transportes terão esquema especial

Para garantir a volta para casa dos foliões, a SuperVia preparou operação especial com trens extras saindo da Central do Brasil, com destino aos ramais Santa Cruz, Japeri e Saracuruna. A estação permanecerá aberta para atender o público e as demais serão utilizadas apenas para desembarque. As últimas partidas ocorrerão aproximadamete uma hora depois do término do evento.

Na madrugada de sexta-feira (30) para sábado (31), haverá partidas do ramal Santa Cruz à 0h, 2h e 4h10; do ramal Japeri 0h20, 2h20 e 4h20; e do Saracuruna 0h, 2h e 4h10.

Já na madrugada de sábado (31) para domingo (1º), haverá partidas do ramal Santa Cruz às 22h30, 0h30 e 2h40; do ramal Japeri 22h50, 0h50 e 2h50; e do Saracuruna às 22h30, 0h30 e 2h40.

Por fim, na madrugada de domingo (1º) para segunda-feira (2), haverá partidas do ramal Santa Cruz às 22h30, 0h30 e 2h40; do ramal Japeri às 22h50, 0h50 e 2h50; e do Saracuruna às 22h30, 0h30 e 2h40.

As estações Praça Onze e Central do Brasil/Centro do metrô vão funcionar das 5h às 4h nas sextas-feiras, 30 de janeiro e 6 de fevereiro; das 5h às 2h30, nos sábados, 31 de janeiro e 7 de fevereiro; e das 7h às 2h30 aos domingos, 1º e 8 de fevereiro. As demais estações ficarão abertas após o horário apenas para desembarque. A transferência entre as linhas 1 e 2 será realizada entre Central do Brasil e Botafogo, às sextas-feiras, e entre Central do Brasil e General Osório, aos sábados e domingos.

Confira o calendário de ensaios do Grupo Especial

Sexta-feira - 30/1, a partir das 21h



Acadêmicos de Niterói

Mocidade Independente de Padre Miguel

Estação Primeira de Mangueira

Unidos da Tijuca



Sábado - 31/1, a partir das 18h



Desfile das Escolas Mirins



A partir das 20h



Unidos de Vila Isabel

Acadêmicos do Salgueiro

Paraíso do Tuiuti

Portela



Domingo - 1º/2, a partir das 17h30



Desfile das Escolas Mirins



A partir das 19h



Unidos do Viradouro

Imperatriz Leopoldinense

Acadêmicos do Grande Rio

Beija-Flor de Nilópolis



Sexta-feira – 6/2, a partir das 21h



Acadêmicos de Niterói

Mocidade Independente de Padre Miguel

Estação Primeira de Mangueira

Unidos da Tijuca



Sábado - 7/2, a partir das 18h



Lavagem da Passarela

Unidos de Vila Isabel

Acadêmicos do Salgueiro

Paraíso do Tuiuti

Portela



Domingo - 8/2, a partir das 18h



Desfile das Escolas Mirins



A partir das 19h



Unidos do Viradouro

Imperatriz Leopoldinense

Acadêmicos do Grande Rio

Beija-Flor de Nilópolis



