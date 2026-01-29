Esquema de trânsito foi montado pela CET-Rio - Divulgação

Publicado 29/01/2026 19:41

Rio - A CET-Rio montou uma operação especial de trânsito para os ensaios técnicos das escolas mirins e do Grupo Especial, que começam nesta sexta-feira (30) e vão até domingo (1º). As interdições começam às 18h desta quinta-feira (29) e irão se repetir no próximo fim de semana (6, 7 e 8 de fevereiro).



Segundo a corporação, o estacionamento de veículos será proibido em diversas vias, como as ruas Amoroso Lima, Carmo Neto, Heitor Carrilho e em toda a extensão da Avenida Presidente Vargas e da Rua Benedito Hipólito.

A prefeitura recomenda que o público dê prioridade ao transporte público, já que não haverá áreas de estacionamento para o evento.



Interdições



Dias 30/1 e 6/2, das 18h às 4h do dia subsequente



Dias 31/1 e 7/2, das 15h às 2h30min do dia subsequente



Dias 1º e 8/2, das 14h30min às 2h30min do dia subsequente



Avenida Presidente Vargas, pista lateral, sentido Centro, no trecho entre a Rua Carmo Neto e o entroncamento em frente à escola municipal Tia Ciata



Rua Benedito Hipólito, entre a Rua Carmo Neto e o Viaduto 31 de Março



Rua Júlio do Carmo, entre a Rua Carmo Neto e a Avenida Marquês de Sapucaí



Rua Comandante Maurity, em toda sua extensão



Rua Presidente Barroso, entre a Rua Júlio do Carmo e Avenida Salvador de Sá



Travessa Pedregais, em toda sua extensão



Rua Tomás Rabelo, em toda sua extensão



Praça Coronel Castelo Branco, todo o entorno



Rua Aníbal Benévolo, entre a Rua São Martinho e a Avenida Salvador de Sá



Rua Hélio Beltrão, entre a Rua Estácio de Sá e a Rua Ulysses Guimarães







Dias 30/01 e 06/02, das 19h às 4h do dia subsequente:



Dias 31/01 e 07/02, das 17h às 2h30min do dia subsequente:



Dias 1º e 08/02, das 15h30min às 2h30min do dia subsequente:



Avenida Salvador de Sá, entre a Rua Frei Caneca e a Rua Carmo Neto;



Rua Senhor dos Matosinhos, entre a Rua Heitor Carrilho e a Travessa 11 de Maio;



Rua Aníbal Benévolo, entre a Rua Senhor dos Matosinhos e a Avenida Salvador de Sá;



Rua Presidente Barroso, entre a Rua Senhor dos Matosinhos e a Avenida Salvador de Sá;



Travessa Lopes, entre a Rua Senhor dos Matosinhos e a Avenida Salvador de Sá;



Travessa 11 de Maio, entre a Rua Senhor dos Matosinhos e a Avenida Salvador de Sá.



Entroncamento de acesso do Viaduto Trinta e Um de Março para a Avenida Salvador de Sá.







Dias 30/01 e 06/02, das 20h às 4h do dia subsequente:



Dias 31/01 e 07/02, das 18h às 2h30min do dia subsequente:



Dias 1º e 08/02, das 16h30min às 2h30min do dia subsequente:



Avenida Presidente Vargas, pista lateral, sentido Centro, entre o entroncamento em frente à Prefeitura do Rio (CASS) e a Rua Carmo Neto;



Rua Amoroso Lima, entre a Avenida Presidente Vargas e a Rua Afonso Cavalcanti;



Rua Carmo Neto, entre a Avenida Presidente Vargas e a Rua Afonso Cavalcanti;



Via de acesso da Rua Frei Caneca, a partir da área de dispersão do Sambódromo até a Rua Paula Matos;



Via de retorno do Viaduto Trinta e Um de Março, sentido Zona Sul, sob o viaduto, adjacente à Rua Benedito Hipólito.



Avenida Presidente Vargas, pista lateral, sentido Centro, entre o entroncamento em frente à escola municipal Tia Ciata e a Praça da República, no dia 30 de janeiro de 2026 e no dia 6 de fevereiro de 2026, de 1h até 4h do dia subsequente e no dia 31 de janeiro de 2026 e no dia 7 de fevereiro de 2026, da 0h às 2h30min.







Dias 31/01 e 07/02, das 15h às 2h30min do dia subsequente:



Dias 1º e 08/02, das 14h30min às 2h30min do dia subsequente:



Rua Frei Caneca, duas faixas da direita, entre a Rua Heitor Carrilho e a Rua Dr. Lagden;



Avenida Presidente Vargas, pista central, sentido Centro, entre o entroncamento em frente à Cedae e o Monumento do Zumbi.







Proibição de estacionamento



Das 12h do dia 30/01 às 4h do dia 1º/02 e das 12h do dia 06/02 às 4h do dia 08/02:



Rua Amoroso Lima, entre Rua Afonso Cavalcante e a Avenida Presidente Vargas;



Rua Carmo Neto, Rua Heitor Carrilho e Avenida Marquês de Sapucaí;



Rua Frei Caneca, entre a Rua Heitor Carrilho e o Túnel Martim de Sá;



Avenida Presidente Vargas, em toda a sua extensão;



Rua Benedito Hipólito, em toda a sua extensão;



Rua Afonso Cavalcanti, em toda a sua extensão;



Rua Júlio do Carmo, entre a Rua Carmo Neto e a Avenida Marquês de Sapucaí;



Rua Presidente Barroso, entre a Rua Júlio do Carmo e a Rua São Martinho;



Rua Haroldo de Andrade, em toda a sua extensão;



Rua Comandante Maurity, em toda a sua extensão.





