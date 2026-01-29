Esquema de trânsito foi montado pela CET-RioDivulgação
Segundo a corporação, o estacionamento de veículos será proibido em diversas vias, como as ruas Amoroso Lima, Carmo Neto, Heitor Carrilho e em toda a extensão da Avenida Presidente Vargas e da Rua Benedito Hipólito.
Interdições
Dias 30/1 e 6/2, das 18h às 4h do dia subsequente
Dias 31/1 e 7/2, das 15h às 2h30min do dia subsequente
Dias 1º e 8/2, das 14h30min às 2h30min do dia subsequente
Avenida Presidente Vargas, pista lateral, sentido Centro, no trecho entre a Rua Carmo Neto e o entroncamento em frente à escola municipal Tia Ciata
Rua Benedito Hipólito, entre a Rua Carmo Neto e o Viaduto 31 de Março
Rua Júlio do Carmo, entre a Rua Carmo Neto e a Avenida Marquês de Sapucaí
Rua Comandante Maurity, em toda sua extensão
Rua Presidente Barroso, entre a Rua Júlio do Carmo e Avenida Salvador de Sá
Travessa Pedregais, em toda sua extensão
Rua Tomás Rabelo, em toda sua extensão
Praça Coronel Castelo Branco, todo o entorno
Rua Aníbal Benévolo, entre a Rua São Martinho e a Avenida Salvador de Sá
Rua Hélio Beltrão, entre a Rua Estácio de Sá e a Rua Ulysses Guimarães
Dias 30/01 e 06/02, das 19h às 4h do dia subsequente:
Dias 31/01 e 07/02, das 17h às 2h30min do dia subsequente:
Dias 1º e 08/02, das 15h30min às 2h30min do dia subsequente:
Avenida Salvador de Sá, entre a Rua Frei Caneca e a Rua Carmo Neto;
Rua Senhor dos Matosinhos, entre a Rua Heitor Carrilho e a Travessa 11 de Maio;
Rua Aníbal Benévolo, entre a Rua Senhor dos Matosinhos e a Avenida Salvador de Sá;
Rua Presidente Barroso, entre a Rua Senhor dos Matosinhos e a Avenida Salvador de Sá;
Travessa Lopes, entre a Rua Senhor dos Matosinhos e a Avenida Salvador de Sá;
Travessa 11 de Maio, entre a Rua Senhor dos Matosinhos e a Avenida Salvador de Sá.
Entroncamento de acesso do Viaduto Trinta e Um de Março para a Avenida Salvador de Sá.
Dias 30/01 e 06/02, das 20h às 4h do dia subsequente:
Dias 31/01 e 07/02, das 18h às 2h30min do dia subsequente:
Dias 1º e 08/02, das 16h30min às 2h30min do dia subsequente:
Avenida Presidente Vargas, pista lateral, sentido Centro, entre o entroncamento em frente à Prefeitura do Rio (CASS) e a Rua Carmo Neto;
Rua Amoroso Lima, entre a Avenida Presidente Vargas e a Rua Afonso Cavalcanti;
Rua Carmo Neto, entre a Avenida Presidente Vargas e a Rua Afonso Cavalcanti;
Via de acesso da Rua Frei Caneca, a partir da área de dispersão do Sambódromo até a Rua Paula Matos;
Via de retorno do Viaduto Trinta e Um de Março, sentido Zona Sul, sob o viaduto, adjacente à Rua Benedito Hipólito.
Avenida Presidente Vargas, pista lateral, sentido Centro, entre o entroncamento em frente à escola municipal Tia Ciata e a Praça da República, no dia 30 de janeiro de 2026 e no dia 6 de fevereiro de 2026, de 1h até 4h do dia subsequente e no dia 31 de janeiro de 2026 e no dia 7 de fevereiro de 2026, da 0h às 2h30min.
Dias 31/01 e 07/02, das 15h às 2h30min do dia subsequente:
Dias 1º e 08/02, das 14h30min às 2h30min do dia subsequente:
Rua Frei Caneca, duas faixas da direita, entre a Rua Heitor Carrilho e a Rua Dr. Lagden;
Avenida Presidente Vargas, pista central, sentido Centro, entre o entroncamento em frente à Cedae e o Monumento do Zumbi.
Proibição de estacionamento
Das 12h do dia 30/01 às 4h do dia 1º/02 e das 12h do dia 06/02 às 4h do dia 08/02:
Rua Amoroso Lima, entre Rua Afonso Cavalcante e a Avenida Presidente Vargas;
Rua Carmo Neto, Rua Heitor Carrilho e Avenida Marquês de Sapucaí;
Rua Frei Caneca, entre a Rua Heitor Carrilho e o Túnel Martim de Sá;
Avenida Presidente Vargas, em toda a sua extensão;
Rua Benedito Hipólito, em toda a sua extensão;
Rua Afonso Cavalcanti, em toda a sua extensão;
Rua Júlio do Carmo, entre a Rua Carmo Neto e a Avenida Marquês de Sapucaí;
Rua Presidente Barroso, entre a Rua Júlio do Carmo e a Rua São Martinho;
Rua Haroldo de Andrade, em toda a sua extensão;
Rua Comandante Maurity, em toda a sua extensão.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.