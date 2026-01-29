Mulambö (C) foi recebido pelo carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora Divulgação
Mulambö, cuja trajetória é marcada pela valorização da memória, da cultura popular e da ancestralidade negra, visitou o barracão e disse que a participação no desfile representa a continuidade de um legado.
“Celebrar a vida de Heitor com esse gesto é a apoteose de uma homenagem que se completa no lugar onde ela faz mais sentido. Cantar um dos artistas mais completos que este país já produziu na maior festa de resistência negra em forma de arte é manter viva a chama de quem iluminou o caminho para tantos outros criadores”, declarou o artista, que esteve com os carnavalescos Leonardo Bora e Gabriel Haddad.
Com o enredo “Macumbembê, Samborembá: Sonhei que um sambista sonhou a África”, a Vila, que promoveu seu último ensaio de rua na noite desta quarta-feira (28), será a segunda a desfilar na terça-feira de Carnaval, dia 17.
