Ney Matogrosso e Iza vão se apresentar juntos no Vivo RioWagner Rodrigues / Divulgação Imperatriz

Publicado 29/01/2026 08:59

Rio - Tema do enredo da Imperatriz Leopoldinense, o cantor Ney Matogrosso, de 84 anos, realizará, na próxima quarta-feira (4), a partir das 20h, no Vivo Rio, uma edição especial do show “Bloco na Rua”, desta vez com a participação de segmentos da agremiação de Ramos e da cantora Iza, rainha de bateria da Verde e Branco.

Batizado de “Em Noite Camaleônica”, o evento, que também celebra os mais de 50 anos de carreira do artista, será embalado pela bateria Swing da Leopoldina, de mestre Lolo, e pelo intérprete Pitty de Menezes. A apresentação terá, ainda, o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Phelipe Lemos e Rafaela Theodoro.No repertório, estão canções como “Bloco na Rua”, “Jardins da Babilônia”, “Sangue Latino”, "Homem com H" e muitas outras.“Será um momento muito especial. Uma celebração à vida e carreira daquele que é o nosso enredo para 2026. E para a Imperatriz, fazer parte desse espetáculo é histórico. Espero por todos os fãs do nosso camaleônico e da nossa escola nesse dia. Tenho certeza que será incrível”, projeta a presidente da Imperatriz, Catia Drumond.A Imperatriz será a segunda escola a desfilar no domingo de Carnaval, com o enredo “Camaleônico”, idealizado pelo carnavalesco Leandro Vieira.