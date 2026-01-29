Iza e Virginia Fonseca ensaiam na Marquês de Sapucaí - Victor Chapetta / BrazilNews

Iza e Virginia Fonseca ensaiam na Marquês de SapucaíVictor Chapetta / BrazilNews

Publicado 29/01/2026 08:00

Rio - A contagem regressiva para o Carnaval começou e os ensaios das escolas de samba continuam à todo vapor. Iza e Virginia Fonseca, rainhas de bateria da Imperatriz Leopoldinense e da Grande Rio, respectivamente, estiveram na Marquês de Sapucaí, na noite desta quarta-feira (28), e roubaram a cena.

De volta ao posto que ocupou entre 2020 e 2022, Iza sambou muito e cantou um trecho do samba-enredo ao lado do intérprete Pitty de Menezes. Usando um vestidinho branco de crochê, a cantora, ainda, exibiu o corpão em forma.

Virginia também marcou presença na Avenida. De sortinho jeans e cropped nas cores da Grande Rio e com símbolo da escola, a influenciadora digital acompanhou a passagem de som da agremiação e mostrou que está com o samba na ponta da língua. Ela também se esbaldou à frente da bateria, comandada pelo Mestre Fafá, e distribuiu sorrisos.

A Imperatriz levará para a Sapucaí o enredo "Camaleônico", assinado pelo carnavalesco Leandro Vieira, que retrata a trajetória ícone da música. A agremiação desfilano domingo, dia 15 de fevereiro.

Já a Grande Rio apresentará o enredo "A Nação do Mangue", em homenagem à força cultural do movimento Manguebeat, caracterizado pela fusão de ritmos regionais como o maracatu e o coco com a cultura pop. A escola será a terceira a desfilar na terça-feira, dia 17.