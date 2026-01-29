Letícia Guimarães, rainha da Banda dos AmigosDivulgação
Banda dos Amigos desfila na Barra, neste domingo
Evento contará com participações da Velha Guarda Musical da Vila Isabel e Andrezinho do Molejo
Banda dos Amigos desfila na Barra, neste domingo
Evento contará com participações da Velha Guarda Musical da Vila Isabel e Andrezinho do Molejo
Escolas do Grupo Especial se preparam para início dos ensaios técnicos na Sapucaí
Agremiações terão dois aquecimentos, a partir deste fim de semana, com estrutura idêntica a dos desfiles oficiais
Artista visual fará pintura durante desfile da Vila
Intervenção de Mulambö vai homenagear Heitor dos Prazeres, que além de compositor era pintor
Governo do Estado libera patrocínio de R$ 40 milhões para escolas do Grupo Especial
Autorização saiu no Diário Oficial, nesta quinta-feira (29)
União de Maricá promove ensaio na orla de Itaipuaçu, nesta sexta-feira
Escola intensifica preparação com apresentação especial no Circuito Claudinho Guimarães
Ney Matogrosso receberá Iza e outros integrantes da Imperatriz em show no Vivo Rio
Apresentação será realizada no próximo dia 4
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.