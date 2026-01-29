Letícia Guimarães, rainha da Banda dos Amigos - Divulgação

Publicado 29/01/2026 13:33 | Atualizado 29/01/2026 13:37

A orla da Barra da Tijuca recebe, neste domingo (1º), o bloco Banda dos Amigos, que terá como convidados especiais a bateria da Beija-Flor de Nilópolis, a Velha Guarda Musical da Vila Isabel e o cantor Andrezinho do Molejo. A concentração está marcada para as 13h, em frente ao posto 5, com saída do trio às 14h30.

Com o tema “Banda dos Amigos abraça os animais”, o desfile destacará a conscientização sobre a proteção e a defesa dos animais, tendo o ativista Luciano Guerreiro, conhecido pela atuação em defesa dos animais, como padrinho.

A musa fitness Letícia Guimarães foi escolhida rainha do bloco. “Este carnaval já começou de forma muito especial, com a Banda dos Amigos usando seu potencial para fortalecer a conscientização em torno da causa animal”, destaca Letícia.

Segundo o presidente da Banda, Fábio Campos, a preparação está mobilizando bastante gente no bairro. “Todos os anos buscamos abrir o carnaval da Barra com uma grande festa. O enredo foi bem recebido e acreditamos que o público vai acompanhar do início ao fim”, afirma.

A programação musical inclui, ainda, Bruno Ribas e Gerson Dupand. Nos intervalos, DJ Jr. Félix e Vallet comandam o som ao longo do percurso.

