Gracyanne Barbosa durante o ensaio da União da IlhaReprodução de vídeo

Publicado 29/01/2026 08:27

Rio - Gracyanne Barbosa esteve no penúltimo ensaio de rua da União da Ilha, na Zona Norte, na noite desta quarta-feira (28), e demonstrou muita simpatia. Na ocasião, a musa fitness, que é rainha de bateria da escola, sambou de tênis e usou uma proteção no joelho, já que passou por uma cirurgia na região, em setembro do ano passado, após se lesionar durante o quadro "Dança dos Famosos".

Ao longo do ensaio, Gracy exibiu toda sua desenvoltura no samba, mandou beijos para os fãs e até posou para fotos. Usando um body cheio de brilhos e correntinhas, a artista colocou o corpão sarado pra jogo.

Neste ano, a União da Ilha levará à Marquês de Sapucaí 'Viva o hoje! O Amanhã? Fica pra depois', desenvolvido por Marcus Ferreira. A escola desfilará pela Série Ouro no dia 13 de fevereiro.

