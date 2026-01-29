Vista aérea do Sambódromo, palco dos desfiles das escolas de samba - Divulgação

Publicado 29/01/2026 11:18

As escolas do Grupo Especial vão receber um patrocínio de R$ 40 milhões do Governo do Estado. A liberação foi anunciada nesta quinta-feira (29), no Diário Oficial.

De acordo com o Palácio Guanabara, os recursos serão utilizados para custear parte da cadeia produtiva do Carnaval, que envolve trabalhadores, artistas e fornecedores ligados à preparação do espetáculo, além de serviços de infraestrutura necessários para a realização dos desfiles na Marquês de Sapucaí. Com o incentivo, o Governo do Rio passa a ser o maior patrocinador dos desfiles.



“O Carnaval é uma das maiores expressões culturais do nosso estado e um motor importante da economia. O investimento garante emprego e renda para milhares de famílias”, destacou o governador Cláudio Castro.



Em breve, o governo pretende, também, liberar recursos para as escolas das séries Ouro, Prata e Bronze. Estes, segundo comunicado divulgado, "seguem em fase final de tramitação".



A expectativa é de que o Carnaval 2026 movimente mais de R$ 5,7 bilhões na economia do estado, impulsionado principalmente pelo turismo e pelo aumento do consumo de serviços durante o período da festa.

Recursos federais