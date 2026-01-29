União de Maricá desfila pela Série Ouro - Ney Junior / União de Maricá

União de Maricá desfila pela Série OuroNey Junior / União de Maricá

Publicado 29/01/2026 09:26

A União de Maricá realiza, nesta sexta-feira (30), o penúltimo ensaio de rua antes do Carnaval, em um local diferente do habitual. A partir das 20h, a escola ocupará a orla de Itaipuaçu, no Circuito Claudinho Guimarães.



O ensaio começa na altura da Rua Paraná e segue até a esquina com a Rua Rio de Janeiro, percorrendo toda a extensão do circuito à beira-mar. A escolha do trajeto faz parte da estratégia da agremiação de aproximar a escola das diferentes regiões do município.

fotogaleria



Antes da apresentação, o diretor de carnaval da agremiação, Wilsinho Alves, e o diretor de harmonia, Mauro Amorim, realizaram uma visita técnica ao local, acompanhados por autoridades municipais, para avaliar o percurso e alinhar os detalhes do ensaio.



“Somos uma escola que representa toda Maricá. Estar em Itaipuaçu é fundamental para aproximar ainda mais a comunidade da escola e valorizar uma região tão importante e turística do município”, afirmou o presidente Matheus Santos.



O último ensaio geral está marcado para o dia 6, às 20h, na Passarela do Samba Adélia Breve, no Centro da cidade. Antes da apresentação, o diretor de carnaval da agremiação, Wilsinho Alves, e o diretor de harmonia, Mauro Amorim, realizaram uma visita técnica ao local, acompanhados por autoridades municipais, para avaliar o percurso e alinhar os detalhes do ensaio.“Somos uma escola que representa toda Maricá. Estar em Itaipuaçu é fundamental para aproximar ainda mais a comunidade da escola e valorizar uma região tão importante e turística do município”, afirmou o presidente Matheus Santos.O último ensaio geral está marcado para o dia 6, às 20h, na Passarela do Samba Adélia Breve, no Centro da cidade.

A agremiação será a sexta a desfilar no dia 14 de fevereiro, na Marquês de Sapucaí, pela Série Ouro, com o enredo “Berenguendéns e Balagandãs”, do carnavalesco Leandro Vieira.