Nova quadra da Unidos da Tijuca na GamboaDivulgação

Publicado 29/01/2026 21:22

Rio - A Unidos da Tijuca anunciou, nesta quinta-feira (29), as obras de construção da sua nova quadra, na Gamboa, na Zona Portuária do Rio. Com investimento de R$ 13 milhões por parte da prefeitura, o terreno de aproximadamente 2,5 mil metros quadrados, localizado próximo à Cidade do Samba, faz parte das ações municipais voltadas ao fortalecimento do Carnaval e da cadeia produtiva cultural da cidade. O prefeito Eduardo Paes e o vice Eduardo Cavaliere participaram do lançamento.

A obra será executada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, com prazo estimado de nove meses para conclusão. A iniciativa tem como objetivo ampliar a infraestrutura permanente das escolas de samba, permitindo o uso dos equipamentos culturais ao longo de todo o ano.

No térreo, o projeto prevê a implantação de uma quadra coberta, palco, depósito de bateria, camarim e pátio descoberto. O espaço contará ainda com loja, bilheteria, três bares, cozinha, posto médico com acesso

exclusivo para ambulância, banheiros feminino, masculino e para pessoas com deficiência, além de elevador.

No pavimento superior, estão previstos jirau com camarote, setor administrativo, banheiros, terraço

descoberto e bar de apoio.