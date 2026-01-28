Luciana Picorelli encarnou deveteNeemias Gonzaga / Divulgação

Rio - Rainha de bateria da União do Parque Acari, a atriz e apresentadora Luciana Picorelli usou um figurino inspirado no universo das vedetes durante o ensaio técnico da escola, na Sapucaí, no último sábado (24).

Bastante empolgada, Luciana, que tem longa atuação no Carnaval, fará sua estreia na agremiação da Série Ouro.
fotogaleria
Luciana Picorelli - Neemias Gonzaga / Divulgação
Luciana Picorelli é rainha de bateria da União do Parque Acari - Neemias Gonzaga / Divulgação
Luciana Picorelli encarnou devete - Neemias Gonzaga / Divulgação
Luciana Picorelli em ensaio técnico na Marquês de Sapucaí - Neemias Gonzaga / Divulgação

"Minha homenagem é para todas as mulheres que foram silenciadas. Ser vedete é ser arte, liberdade e resistência. O samba também é memória, luta e representatividade", exaltou Luciana, que atravessou a Sapucaí com leque nas mãos e cigarrilha cênica.

O enredo homenageia o grupo teatral "Brasiliana", criado por Haroldo Costa e outros nomes importantes em 1949. A companhia fez história ao se apresentar em dezenas de países, destacando a riqueza da cultura popular brasileira.