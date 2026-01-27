Alane Dias usou look feito de cola quente no ensaio da Grande RioVictor Chapetta/BrazilNews

Rio - Alane Dias surpreendeu ao usar um look feito de cola quente no ensaio na quadra da Grande Rio, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na noite desta terça-feira (27). A musa da escola de samba divulgou um vídeo explicando detalhes do figurino. 
"Sim, esse look é feito inteiramente de cola quente. Uma tradução do mangue em figurino: matéria, memória, identidade e resistência moldadas à mão, com amor e significado para homenagear o enredo da nossa escola. Manguebeat no corpo, na arte e no carnaval! Vamos com tudo", declarou ela. 
Neste ano, a Grande Rio terá como enredo o movimento Manguebeat de Pernambuco. A agremiação será a terceira a desfilar na terça-feira, 17 de fevereiro. 