Alane Dias usou look feito de cola quente no ensaio da Grande Rio - Victor Chapetta/BrazilNews

Alane Dias usou look feito de cola quente no ensaio da Grande RioVictor Chapetta/BrazilNews

Publicado 27/01/2026 23:58

Rio - Alane Dias surpreendeu ao usar um look feito de cola quente no ensaio na quadra da Grande Rio, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na noite desta terça-feira (27). A musa da escola de samba divulgou um vídeo explicando detalhes do figurino.

fotogaleria

"Sim, esse look é feito inteiramente de cola quente. Uma tradução do mangue em figurino: matéria, memória, identidade e resistência moldadas à mão, com amor e significado para homenagear o enredo da nossa escola. Manguebeat no corpo, na arte e no carnaval! Vamos com tudo", declarou ela.

Neste ano, a Grande Rio terá como enredo o movimento Manguebeat de Pernambuco. A agremiação será a terceira a desfilar na terça-feira, 17 de fevereiro.