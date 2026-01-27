No próximo domingo, 1º de fevereiro, o Bloco Maravilhosas estreia na orla de Ipanema - Divulgação

No próximo domingo, 1º de fevereiro, o Bloco Maravilhosas estreia na orla de Ipanema propondo a reflexão:

'O que é ser uma Garota de Ipanema hoje?', celebrando o empoderamento feminino, a diversidade e o protagonismo das mulheres.

Conduzido pela cantora Mariah Marini e um coletivo de artistas, 'Maravilhosas', o bloco, será o único, nessa data, a desfilar na orla de Ipanema no pré-carnaval, unindo música, performance e representatividade.



O desfile acontece das 8h às 12h, com concentração às 8h no Posto 10 (Rua Aníbal de

Mendonça), em um espaço seguro e acolhedor para desfrutar dessa experiência.