Segunda alegoria da Unidos de Padre Miguel - Reprodução /instagram

Segunda alegoria da Unidos de Padre MiguelReprodução /instagram

Publicado 27/01/2026 09:57

Rio - A Unidos de Padre Miguel mostrou alguns detalhes de um carro alegórico para o Carnaval deste ano em uma publicação feita no Instagram, nesta segunda-feira (26). A segunda alegoria do "Boi Vermelho" representa a "vitória das forças luso-brasileiras na Batalha dos Guararapes".







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por GRES. Unidos de Padre Miguel (@unidosdepadremiguel)



"A nossa segunda alegoria é um convite à celebração e à glória, nas matizes douradas da vitória das forças luso-brasileiras na Batalha dos Guararapes. Com a derrota do Leão Invasor, celebra-se não apenas a derrocada holandesa, mas também a presença decisiva de Clara Camarão e suas guerreiras na história da Batalha. Firma o pé, empunha a lança! Vamos com garra, Unidos de Padre Miguel!", diz a legenda.

No Carnaval, a Unidos de Padre Miguel apresenta o enredo "Kunhã-Eté: O Sopro Sagrado da Jurema", desenvolvido pelo carnavalesco Lucas Milato. A escola da Série Ouro desfila na sexta-feira, 13 de fevereiro. No mesmo dia, cruzam a Passarela do Samba: Unidos do Jacarezinho, Inocentes de Belford Roxo, União do Parque Acari, Unidos de Bangu, União da Ilha do Governador e Acadêmicos de Vigário Geral.

