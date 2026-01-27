Segunda alegoria da Unidos de Padre MiguelReprodução /instagram
Alane Dias usa look feito de cola quente para ensaio da Grande Rio
Influenciadora é musa da escola de samba
Bloco Maravilhosas estreia na orla de Ipanema no próximo domingo
Coletivo de artistas, conduzido pela cantora Mariah Marini, celebra o empoderamento feminino, a diversidade e o protagonismo das mulheres
'Faremos um Carnaval histórico', projeta musa da Porto da Pedra
Anny Alves marcou presença no ensaio técnico da escola, na Sapucaí
Vídeo! Beija-Flor divulga detalhes de carro abre-alas: 'Esplendoroso'
Enredo da agremiação homenageará o Bembé do Mercado, tradicional candomblé de rua de Santo Amaro, Bahia
Grupo Especial: Jurados conhecem módulos onde irão avaliar desfiles
Sorteio promovido pela Liesa aconteceu em hotel na Zona Sul, na noite desta segunda-feira (26)
Vídeo: Unidos de Padre Miguel exibe detalhes de carro alegórico
A agremiação da Vila Vintém será a quinta a desfilar na sexta-feira de Carnaval
