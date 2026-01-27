Mayara Lima participa de ensaio de rua da Paraíso do Tuiuti - Reprodução de vídeo

Publicado 27/01/2026 08:53

Rio - A Paraíso do Tuiuti esquentou os tamborins para o Carnaval no ensaio de rua da agremiação, em São Cristóvão, na noite desta segunda-feira (26). Mayara Lima, rainha de bateria da escola, marcou presença no local e mostrou muito samba no pé à frente dos ritmistas da SuperSom.

De shortinho e top, ela ainda exibiu o corpão em forma e atraiu diversos olhares.

No Carnaval, a Paraíso do Tuiuti vai apresentar o enredo “Lonã Ifá Lukumi”, sobre uma vertente religiosa afro-cubana que está sendo redescoberta no Brasil. A escola desfila na terça-feira, dia 17 de fevereiro.