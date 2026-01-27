Beija-Flor mostra detalhes de carro abre-alas - Reprodução de vídeo

Publicado 27/01/2026 14:51 | Atualizado 27/01/2026 14:57

Rio - A Beija-Flor de Nilópolis divulgou no Instagram, nesta terça-feira (27), imagens do carro abre-alas, intitulado "Ressoa no Couro do Axé Funfun", que traduz visual e simbolicamente o ponto de partida do enredo de 2026, "Bembé", inspirado no tradicional Bembé do Mercado, candomblé de rua realizado em Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, em celebração à Abolição da Escravatura.

"Seguindo os ritos iniciais ensinados pelos mais velhos, Antes que o Bembé do Mercado ecoe em festa, e após a lavagem da rua, há um tempo sagrado de recolhimento: os dezesseis dias que antecedem o 13 de maio, dedicados aos Orixás do reino do branco, às obrigações e às oferendas. Chamado de “Às Águas de Funfun” (águas de purificação, que apaziguam), esse período purifica, renova e firma a ligação entre o povo de santo e a energia da criação", inicia a legenda.

"É quando o barracão se silencia, tal como na sexta-feira de Oxalá: as cores se recolhem, o efún — o pó branco — risca os corpos, a pemba desenha o chão, e o mundo se prepara para receber o sopro primordial. Ali se cultiva a continuidade do princípio, equilibrando o visível e o invisível, o corpo e o espírito, a terra e o céu. Nas nações do candomblé, tudo nasce da centelha de Olodumaré, o Deus Supremo que não toma forma humana, mas ordena o universo por meio de seus emissários, onde a paz e o respeito se firmam como fundamento do mundo", continua.

A agremiação deu mais detalhes sobre a execução do carro. "Na primeira parte do conjunto alegórico, na escadaria, no couro do axé funfun, (o branco da criação, pureza, paz e sabedoria), ressoa a certeza: nenhum ataque jamais desviará o caminho do sagrado. Acima deles surgem opaxorôs (cajados de Oxalá) e beija-flores. Entre brilhos e texturas, delicados recortes de rechilieu adornam e desenham formas nas sutilezas. Aves brancas, máscaras ancestrais, chifres de marfim, vasos, quartinhas e pombas reforçam a harmonia, a pureza e a força dos Orixás, que estruturam o universo".

"Na segunda parte do conjunto alegórico, acima das grandes cabeças negras pontuadas de branco — símbolos dos oris iniciados —, com sua serenidade luminosa, vem Obatalá, o oleiro dos oris, aquele que molda as cabeças e organiza os destinos. Cercado de pássaros brancos que anunciam passagem e alvorecer, ele prepara o terreno simbólico da criação: é a força que sustenta a Terra e guarda o mistério de onde o mundo pode nascer. Os tons azuis e dourados que surgem na alegoria é referência a energia de Oxum e Iemanjá, as donas da festa".

No alto, Oxalá é retratado. "Com seu opaxorô, que firma o céu, e o igbá, que guarda os segredos da existência, Ele estabelece a ponte entre o invisível de Olodumaré e o mundo dos homens, fazendo descer ao Ayê — a Terra — o princípio criador que equilibra e ordena a vida. A seus lados, dois Ìgbín, caramujos sagrados, um de cada lado, guardam o silêncio primordial e o tempo lento da criação. Essa ordem divina ganha corpo e esplendor", conclui.

O abre-alas agradou os internautas. "Espetacular", reagiu um usuário da rede social. "Um carro carregado de história e cultura. Parabéns à equipe técnica!", elogiou outro. "Perfeição que fala", opinou uma terceira pessoa. Outros comentários como "Grandona", "Lindeza" e "Impecável" dominaram a publicação.



Atual campeã do Carnaval, a Beija-Flor de Nilópolis será a segunda escola a desfilar pelo Grupo Especial na segunda-feira (16). O enredo “Bembé”, desenvolvido pelo carnavalesco João Vitor Araújo, propõe uma abordagem sobre uma tradicional celebração de matriz africana do Recôncavo Baiano, reconhecida como patrimônio cultural brasileiro.