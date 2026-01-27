Viviane Araujo ensaia com a bateria do Salgueiro na Sapucaí - Victor Chapetta / Brazil News

Publicado 27/01/2026 07:32

Rio - Viviane Araujo roubou a cena no ensaio da bateria do Salgueiro, no setor 11 da Marquês de Sapucaí, na noite desta segunda-feira (26). De shortinho, a rainha de bateria da agremiação deu um show de samba no pé à frente da Furiosa e exibiu o corpão escultural.







Na ocasião, a bateria ainda deu um spoiler sobre o que vai levar para a Avenida, na terça-feira de Carnaval, dia 17 de fevereiro. Em um vídeo publicado no Instagram, a atriz aparece em cima de uma plataforma, queem determinado momento passa por dentro dos ritmistas.

A novidade foi comentada pelos internautas. "Já estou emocionada", afirmou uma usuária da rede social. "Sensacional", comentou outra. "Salgueiro vem esse ano pra vencer", apostou uma terceira pessoa.







Intérprete de Consuelo em "Três Graças", Vivi estava acompanhada do marido, Guilherme Militão, e do filho, Joaquim, no ensaio. Musas do Salgueiro como Bruna Griphao e Cintia Dicker, também estiveram na Sapucaí.

No Carnaval, o Salgueiro levará para a Avenida o enredo "A delirante jornada carnavalesca da professora que não tinha medo de bruxa, de bacalhau e nem do pirata da perna-de-pau", em homenagem à carnavalesca Rosa Magalhães.