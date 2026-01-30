Elenco de \'Três Graças\' prestigia ensaio na quadra da Beija-Flor

Rio - Parte do elenco da novela "Três Graças", que ocupa a faixa das 21h da TV Globo, prestigiaram o ensaio da Beija-Flor - campeã do Carnaval 2025 -, na quadra da escola, em Nilópolis, na noite desta quinta-feira (29).

Miguel Falabella, Samuel de Assis, Mell Muzzillo, Gabriela Medvedovsky e Guthierry Sotero estiveram presentes. A atriz que interpreta Maggye, filha dos donos da galeria de arte, foi acompanhada do namorado, o também ator Marcello Melo Jr.

"Amo muito! Que alegria ter vocês em minha casa", declarou o intérprete do personagem João Rubens no folhetim, através das redes sociais. Samuel desfila pela Beija-Flor e foi destaque em 2024 e 2025.

Giovanna Lancellotti cantou o tocou pandeiro ao lado da comunidade. Marido da atriz e presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), Gabriel David também esteve presente. Ele é filho do presidente de honra da azul e branca, o bicheiro Aniz Abraão David, mais conhecido como Anísio.

MC Cabelinho, Enzo Celulari e Aline Patriarca também marcaram presença. O ensaio marca mais uma etapa importante rumo ao desfile deste ano, em que a agremiação levará para a Marquês de Sapucaí o enredo "Bembé".

O tema, desenvolvido pelo carnavalesco João Vitor Araújo, homenageia uma das mais importantes celebrações de matriz africana do recôncavo baiano, reconhecida como patrimônio cultural brasileiro. A azul e branca será a segunda a desfilar, na segunda-feira (16).

