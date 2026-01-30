Paraíso do Tuiuti mostra detalhes da terceira alegoria - Reprodução de vídeo

Publicado 30/01/2026 08:12

Rio - A Paraíso do Tuiuti deu uma palinha do que mostrará na Marquês de Sapucaí no Carnaval deste ano em uma publicação feita no Instagram, nesta quinta-feira (29). A agremiação, que apresentará o enredo "Lonã Ifá Lukumi", sobre uma vertente religiosa afro-cubana que está sendo redescoberta no Brasil, exibiu detalhes da terceira alegoria da escola, intitulada "O Ifá em Cubanacán", e explicou o que ela representa.

"A ancestralidade caribenha recebe a ancestralidade iorubá. A alegoria traz uma visão poética com esculturas de vários orixás africanos se misturando à natureza tropical para simbolizar a chegada e incorporação da cultura iorubana na ilha cubana. Cubanacán (que significa “onde a terra central está”) era como os povos originários Taíno chamavam a ilha na qual Ifá Orunmila (representado por uma das esculturas no grupo de orixás) desembarcou levado pelos iorubás, e que era chamada de Cuba pelos colonizadores espanhóis", diz a legenda.

Nos comentários, os internautas elogiaram o carro. "Perfeito, ansioso pra ver na avenida!", disse um usuário da rede social. "Que lindo! Avante minha escola", disse outro. "Um luxo, isso vai ficar lindo na Avenida! Os efeitos das luzes vão ficar incríveis", opinou uma terceira pessoa.

A Paraíso do Tuiuti é a primeira a desfilar na terça-feira, dia 17 de fevereiro.