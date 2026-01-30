Paraíso do Tuiuti mostra detalhes da terceira alegoriaReprodução de vídeo
Ver essa foto no Instagram
Agora você pode ler esta notícia off-line
Paraíso do Tuiuti mostra detalhes da terceira alegoriaReprodução de vídeo
Ver essa foto no Instagram
Paraíso do Tuiuti dá 'spoiler' de terceira alegoria; veja o vídeo
Enredo da agremiação é sobre uma vertente religiosa afro-cubana que está sendo redescoberta no Brasil
Elenco de 'Três Graças' prestigia ensaio na quadra da Beija-Flor
Miguel Falabella, Samuel de Assis, Mell Muzzillo Gabriela Medvedovsky e Guthierry Sotero estiveram presentes
Nova quadra da Unidos da Tijuca custará R$ 13 milhões e deve ficar pronta em nove meses
Prefeitura do Rio anunciou as obras nesta quinta-feira
CET-Rio monta operação especial para ensaios técnicos na Sapucaí; veja as interdições
Ensaios técnicos começam nesta sexta-feira (30) e vão até domingo (1º)
Banda dos Amigos desfila na Barra, neste domingo
Evento contará com participações da Velha Guarda Musical da Vila Isabel e Andrezinho do Molejo
Escolas do Grupo Especial se preparam para início dos ensaios técnicos na Sapucaí
Agremiações terão dois aquecimentos, a partir deste fim de semana, com estrutura idêntica a dos desfiles oficiais