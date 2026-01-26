Rainha da Estácio de Sá, Alice Alves - Paulo Tauil / Divulgação

Publicado 26/01/2026 17:35 | Atualizado 26/01/2026 17:36

Rio - A rainha de bateria da Estácio de Sá, Alice Alves, roubou a cena durante o ensaio técnico da escola, realizado na noite de domingo (25), no Sambódromo. A ousadia do figurino chamou atenção pelo uso tapa-sexos bem pequeno.

O look era composto por um body supercavado, totalmente coberto por mais de 20 mil cristais pretos, com destaque para o tapa-sexo minimalista. "Foi o que coube", disse Alice, ao comentar a escolha da peça. O figurino trouxe ainda um tridente como elemento central, símbolo de força e proteção.Segundo a rainha, a criação do visual partiu de uma intuição pessoal. "Eu olhei para o espelho e vi um tridente no meu peito”, relembra. A imagem serviu de base para o desenvolvimento de todo o conceito da fantasia, que dialoga com o enredo da Estácio de Sá para o Carnaval 2026.Inspirado em um dos trechos do samba-enredo — “Atabaques no terreiro, na porteira o guardião / Uma vela no cruzeiro, duas velas pro leão…” —, o figurino representou o Exu Guardião, figura simbólica responsável por abrir os caminhos da escola. Ao todo, sete tridentes apareceram distribuídos pelo corpo de Alice, em referência à Rainha das Sete Encruzilhadas, associada à proteção dos caminhos, à força feminina e à liberdade. “A Rainha está junto com o Exu Guardião cuidando da Estácio de Sá”, afirmou.