Publicado 26/01/2026 15:53

Rio - O Salgueiro revelou nesta segunda-feira (26) detalhes de um carro alegórico para o Carnaval de 2026. A segunda alegoria recordará o universo lúdico que a carnavalesca Rosa Magalhães (1947-2024), enredo da escola neste ano, usava como inspiração em seus desfiles.

"Feito de memórias e fantasia, o 'Mundo do Faz de Conta' se ergue das páginas de autores do imaginário e da força das histórias que nunca cansam de ser contadas, da eterna batalha entre o bem e o mal. [...] São narrativas escritas com artes, de todas as partes que nos encantaram, sem fronteiras, e movidas pelo desejo de reencenar uma felicidade infantil já perdida, que só na magia do carnaval pode ser encontrada" explicou.

A agremiação também mostrou as fantasias em tons de azul e amarelo que os componentes usaram nesta ala que revisita o imaginário infantil "onde os sonhos são partilhados por todos aqueles que, um dia, já foram crianças."

Com o enredo "A Delirante Jornada Carnavalesca da Professora que Não Tinha Medo de Bruxa, de Bacalhau e Nem do Pirata da Perna-de-Pau", o Salgueiro vai fechar o desfile do Grupo Especial na terça-feira, 17 de fevereiro.