Segundo carro alegórico do Salgueiro Reprodução/Instagram
Vídeo! Salgueiro mostra detalhes de carro alegórico
Enredo da agremiação homenageará carnavalesca Rosa Magalhães
Com look vermelho, Virginia Fonseca participa do último ensaio de rua da Grande Rio
Influenciadora digital demonstrou muita simpatia no local
Juliana Paes capricha no decote para ensaio de rua da Viradouro
Atriz é rainha de bateria da agremiação
Sabrina Sato brilha em ensaio técnico da Gaviões da Fiel
Rainha de bateria esbanjou beleza e carisma ao lado da comunidade em São Paulo, neste sábado (24)
Vídeo! Boi da Macuca estreia no Rio e arrasta multidão na Praça Mauá
Embalado por orquestra de frevo, bloco tradicional de Olinda sacudiu o público
Vídeo! Iza 'vira' puxadora de samba-enredo em último ensaio de rua da Imperatriz
Rainha de bateria vestiu fantasia inspirada em look de Ney Matogrosso, homenageado da agremiação, e cantou com intérprete
